Casi 600 refugiados ucranianos han pedido ya protección temporal en Asturias

Un total de 598 personas han presentado ya en las comisarías de Policía de Asturias solicitudes de protección temporal a refugiados, requisito que permite a estas personas obtener un permiso de residencia y de trabajo, así como acceder a la sanidad, la educación y ayudas económicas.



A falta de datos concretos sobre el número de refugiados que han podido llegar a Asturias por iniciativas privadas o particulares, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, ha aportado el dato de las solicitudes de protección temporal y ha señalado que 105 niños procedentes de ese país han pedido ser escolarizados en centros de la comunidad y que hay otras 230 solicitudes de asistencia sanitaria.



Los desplazados que llegan a España pueden solicitar la protección temporal en las 54 comisarías de Policía Nacional habilitadas para estos trámites por toda España, así como en los centros de recepción y acogida habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la Ciudad de la Luz de Alicante y en la Fira de Barcelona.



Desde estos centros no se ha derivado por el momento ningún refugiado hasta Asturias, según la consejera, que ha recordado que por cauces oficiales han llegado 110 refugiados, 25 de ellos menores, a los que hay que sumar los que han llegado y siguen llegando por otros cauces huyendo de la guerra.



Tras ser preguntada por este asunto por la diputada popular Reyes Fernández Urlé en el pleno que hoy se ha celebrado en el parlamento autonómico, Camblor ha destacado que son ya 731 plazas las que han puesto a disposición de estos refugiados, pero que es una cifra que aún podría seguir aumentando.



En respuesta a otra pregunta formulada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, la consejera ha señalado que no puede decir a qué irá destinada la partida de acción humanitaria de 250.000 euros incluida en los presupuestos autonómicos de este año porque al ser de concurrencia pública dependerá de los proyectos que presenten las oenegés a las que van destinadas.



El Principado sí que ha aportado 50.000 euros, a través del convenio de acción humanitaria con la Agencia Española de Cooperación al Territorio, al fondo de contingencia de 400.000 euros al que contribuyen también otras nueve comunidades autónomas para paliar la situación de los refugiados ucranianos.



No obstante, ha señalado que la aportación de fondos específicos para ayudar ante el conflicto de Ucrania "es una opción que no se descarta" por parte del Principado.