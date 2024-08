Carmen Moriyón: "España tiene una deuda con Asturias y con el acuerdo entre PSOE y ERC perdemos más"

La alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, ha encabezado, este martes, la visita institucional de su partido a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebra en el Recinto Ferial Luis Adaro de la ciudad de la que ostenta el bastón de mando.

Moriyón ha asegurado, en el programa especial que COPE emite desde la FIDMA, que el acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana para investir a Illa presidente de la Generalitat a cambio de la salida de Cataluña del régimen común de la financiación autonómica, "supone que Asturias pierda más".

"Así se lo trasladé en la inauguración de la Feria, al ministro Marlaska, con la mayor cortesía institucional posible. Le hablé de la deuda histórica que España tiene con Asturias; y esto que se estaba tramando en Cataluña, y digo tramar porque no es transparente, supone perder más; y no queremos ser más que nadie, pero no podemos resignarnos a ser menos", explica Moriyón.

Por eso, asegura que "lo primero que pienso es el sentido que tiene Foro; no somos nacionalistas ni excluyentes, pero nacimos para defender lo que creemos que no se defiende con la suficiente determinación por parte de partidos de ámbito nacional".

La Semana Grande de Gijón

Política al margen, Moriyón ha celebrado que Gijón esté "con muchos visitantes" y que "los gijoneses están contentos porque se ha planteado una Semana Grande para todos los públicos y gustos, con conciertos de pago, gratuitos, con diferentes preferencias musicales, el Botánico ha vuelto a la vida, tenemos la Feria de Muestras que no para, las casetas de Begoña... y todavía nos queda verano, con la Feria Taurina para quien quiera ir, el Hípico y la Fiesta de la Sidra Natural", ha destacado la alcaldesa.