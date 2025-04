El cardenal Ángel Fernández Artime, ante su primer cónclave para elegir nuevo Papa: “No entro nervioso, hay figuras de gran envergadura”

El Papa Francisco será despedido el 26 de abril en la Basílica de San Pedro y, tal como era su deseo, sus restos mortales serán enterrados en Santa María la Mayor de Roma. Será después cuando se ponga en marcha el proceso para elegir a su sucesor. La decisión saldrá de un cónclave en el que 135 cardenales de todo el mundo tendrán derecho a voto. Entre los cinco purpurados españoles que participarán activamente para elegir al nuevo Pontífice está el asturiano Ángel Fernández Artime (Luanco, 1960), religioso salesiano de 64 años, pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Antes de coincidir en el Vaticano, de ser nombrado cardenal y de ser un estrecho colaborador del Santo Padre, el salesiano asturiano había coincidido en Buenos Aires con el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. Fue entonces cuando descubrió "su sencillez de vida y su profunda convicción de que la Iglesia debe de estar al servicio de la humanidad". En aquellos años se forjó la buena relación que mantuvieron en el tiempo. "Me llamaba gallego, porque sabía de mi condición asturiana", ha explicado el cardenal Artime en una entrevista en COPE tras la muerte del Papa Francisco y con la elección de su sucesor pendiente.

“Ni yo lo sé, ni creo que lo sepa nadie”

Será el primer cónclave para el cardenal Fernández Artime que no da ningún valor a las quinielas sobre quién puede ser el nuevo Papa. “Ni yo lo sé, ni creo que lo sepa nadie”, ha respondido en COPE al ser preguntado sobre cómo debe ser el sucesor de Francisco. El salesiano luanquín sí cree que “debe haber continuidad, que no continuismo, en el camino único que tiene la Iglesia con una profunda tradición apostólica, que no tradicionalismo”. Tras explicar la importancia de la palabra precisa, apunta otra cuestión a tener en cuenta. “El momento que venga no va a ser como el que hemos vivido y, por eso, el Papa elegido tendrá que estar en permanente diálogo con el mundo y la cultura de hoy, como lo hicieron Francisco y Benedicto XVI”.

SALESIANOS ESPAÑA El Papa Francisco con el Cardenal Ángel Fernández ArtimeSALESIANOS ESPAÑA10/7/2023

CANDIDATOS 'PAPABLES'

“A un cónclave no se entra con candidatos”, asegura el que fuera Rector Mayor de los Salesianos. Da por hecho que “puede haber simpatías, pero será el diálogo el que vaya decantando las preferencias”. O eso es al menos lo que intuye porque “no lo sé, nunca he estado en un cónclave, para mí será la primera vez”.

ELECTOR Y ELEGIBLE

El cardenal Artime es elector del nuevo Papa y, como tiene menos de 80 años, también podría ser elegido como Sumo Pontífice. Esa posibilidad no la contempla. “Lo digo honestamente y desde la sencillez, no”. Y por ese motivo no entrará nervioso al cónclave. “Hay figuras de gran envergadura y experiencia que van a brillar. Yo voy a ser responsable en mi participación y elección en conciencia”.