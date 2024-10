Confesiones del Cardenal Ángel Fernández Artime, "Hijo Predilecto de Asturias": su pueblín del alma, sus conversaciones con el Papa y el equipo de fútbol que le marcó

El Cardenal Ángel Artime (Luanco, 1960) está viendo un momento muy especial y de inmenso orgullo tras recibir en su pueblo natal el título de Hijo Predilecto de Asturias de manos del presidente del Principado, Adrián Barbón, por “sus servicios en favor de la comunidad autónoma”. La entrega tenía que haberse celebrado en Oviedo el pasado 8 de septiembre, coincidiendo con el día de la comunidad autónoma, pero no pudo ser por problemas de agenda. Finalmente, el acto ha podido celebrarse en un entorno especialmente emotivo para este hijo de pescadores. El lugar elegido ha sido el Museo Marítimo de Luanco donde hay expuestos aparejos de la época en la que su padre estaba en activo y con el que salió a pescar al Cantábrico durante seis veranos. “Aquello me marcó mucho y estoy orgulloso de mis raíces”, ha señalado en una entrevista en COPE Asturias.

COPE ASTURIAS Ángel Fernández Artime con su familia

“ME SIENTO EMBAJADOR DE ASTURIAS”

Ángel Fernández Artime presume y ejerce de asturiano allá por donde va. Su responsabilidad está ahora en la Basílica de María Auxiliadora de Roma, pero anteriormente visitó 120 países de todo el mundo como Rector Mayor de los Salesianos. “He conocido muchos sitios y siempre he hablado muy bien de Asturias porque me enamora y la llevo en la sangre”. Medio en serio, medio en broma, el Cardenal luanquín afirma que “voy a reclamar que me reconozcan como embajador de Asturias”.

COPE Asturias Ángel Fernández Artime en Luanco

“EN LUANCO PUEDO SER YO mismo”

Si hay un lugar del mundo al que siempre quiere volver es a su pueblo. “En Luanco puedo ser yo mismo como en ningún otro sitio”. Le encanta salir a pasear por la mañana junto al mar, ir al supermercado o la playa y encontrarse con la gente que quiere y “eso no tiene precio”. Por eso intenta ir, al menos, cuatro veces al año a su “pueblín del alma” donde le esperan familiares y amigos. La noticia de que el Principado va a reparar por fin los daños de la iglesia de Luanco, provocados por su proximidad al mar, le ha llenado de emoción porque es “un templo impresionante que tenemos que cuidar”.

El cariño de Fernández Artime por Luanco es recíproco. El día que fue creado cardenal por el Papa Francisco viajaron hasta Roma numerosos amigos de su pueblo natal que no quisieron perderse aquel momento histórico para el religioso salesiano. Entre la nutrida representación de asturianos estuvo "Pichi", capitán de la Marina Mercante y muy amigo de su padre.

COPE Asturias Ángel Fernández Artime con su amigo "Pichi"

¿CÓMO ESTÁ EL PAPA FRANCISCO?

El Cardenal Ángel Fernández Artime, que coincide con frecuencia al Papa Francisco en el Vaticano y que le acompañó en su viaje por Oceanía, no aprecia motivos para la voz de alarma que lanzan algunos medios de comunicación sobre su estado de su salud. El propio Pontífice le ha transmitido en varias ocasiones que “algunas veces me juega malas pasadas la pierna, pero tengo la cabeza con mucha fuerza”. En cada encuentro percibe que el entusiasmo del Papa está intacto y que si tiene salud, seguirá adelante.

COPE Asturias El Papa Francisco con Ángel Fernández Artime

simpatía por el sporting

En el repaso de sus vínculos con Asturias, el sacerdote asturiano no pasa por alto su afición al fútbol que despertó siendo niño cuando acompañaba los domingos a su tío José a ver jugar al Marino de Luanco. En aquel campo también entrenó el Sporting de Gijón en numerosas ocasiones. Era la época de Enrique Castro “Quini” en el club rojiblanco y aquello le marcó. “Que no se enfade nadie en el Real Oviedo, pero reconozco que tengo afición por el Sporting”, ha confesado en COPE.