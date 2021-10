Barbón sigue sin tener claro que haya votos suficientes para la oficialidad del bable

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que sigue sin tener "claro" que exista todavía la mayoría de 27 diputados necesaria para aprobar una reforma estatutaria que incluya la cooficialidad del asturiano y del eo-naviego, pese a la oferta de Foro para incorporar el voto necesario para llevarla a cabo y que se sumaría a los de PSOE, Podemos e IU.



En declaraciones a los periodistas, Barbón ha asegurado que, pese a las acusaciones de la oposición de que la oferta de Foro durante el debate sobre el estado de la región respondía a un "vodevil" pactado con el PSOE, la propuesta de la formación forista le pilló "por sorpresa".



Foro pide que la ley que desarrolle la oficialidad se apruebe con la mayoría de tres quintos que requiere la reforma, que este requisito se fije en el nuevo Estatuto de Autonomía y que esa normativa respete la realidad sociolingüística de Asturias, el principio irrenunciable de la voluntariedad, la no imposición en ninguna esfera de la vida y que el asturiano no sea vehicular en la enseñanza.



Según Foro, ese proceso de reforma estatutaria debe ir acompañado de la "gran reforma" que necesita Asturias que pasaría por frenar la sangría demográfica con medidas como la concesión de ayudas directas a la natalidad; una reforma fiscal que elimine el impuesto de Sucesiones y rebaje el de la Renta y un impulso a las infraestructuras pendientes de ejecutar.



Barbón ha admitido que no le gusta que la negociación de la reforma estatutaria se vincule a cuestiones de fiscalidad o presupuestarias pero que, dado que esa es la posición de Foro, los grupos que sí apoyan la oficialidad deberán estudiar las propuestas que plantea y que desde el PSOE ya han pedido a esta formación que se las remita por escrito para conocer sus condiciones.



De cara a la inminente negociación presupuestaria, que el Gobierno abrirá con todos los grupos salvo con Vox el próximo martes, Barbón ha insistido en que, tras ver aprobadas el año pasado las cuentas públicas más elevadas de la historia, el Ejecutivo no tendría "ningún problema" en agotar la legislatura con un presupuesto prorrogado, "pero quien no puede permitírselo es Asturias".



A su juicio, en un momento en que la pandemia "está arrinconada, pero no vencida", el diálogo con el resto de formaciones se afronta de manera "distinta" a de hace un año dado que hay partidos "que están migrando porque se acercan las elecciones" autonómicas, previstas para 2023.



Tras lamentar el exceso de "tacticismo" en la política asturiana, ha apuntado que los diferentes partidos deben definir "qué papel quieren jugar" pese a que, en algunos casos, sus dirigentes estén "preocupados por su futuro político" y a los "procesos disgregadores" y "tensiones internas" que sufren algunas formaciones, cuestiones que "contamina" la inminente negociación