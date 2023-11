Barbón planta a la Junta y su consejero de Hacienda defiende los pactos de Sánchez

Al mismo tiempo que los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez juraban sus cargos en Madrid, el parlamento asturiano intentaba abordar los efectos que tendrán para el Principado los acuerdos de investidura alcanzados con los nacionalistas catalanes y vascos.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, estaba citado para comparecer este martes en la Junta General para abordar este asunto, pero, como ya había adelantado, no acudió, acogiéndose a que el reglamento no le obliga.

El nuevo presidente y portavoz delPP asturiano, Álvaro Queipo, que había solicitado la comparecencia, lamentó la ausencia de Barbón mostrando su "sorpresa y decepción" por el comportamiento del presidente, recordando que en su discurso de investidura "valgo lo que valen mis palabras", por los que "es difícil saber qué hay que interpretar con este silencio. En cualquier caso, no solamente han elegido no intervenir, sino que han elegido no escuchar, y es decepcionante".

La portavoz de Vox, Carolina López, también criticó la ausencia de Barbón al que acusó de tener "muy poca valentía", destacando que "el mismo presidente que venía a dar la cara por todos los asturianos, hoy se ha quedao en casa".

También intervino la portavoz socialista, Dolores Carcedo, para recriminar al PP que hubiera solicitado la comparecencia del presidente. "El Partido Popular lo que debería dejar ya es la manipulación, dejar ya la sobreactuación y dejar de engañar a los asturianos", aseguró Carcedo, instando a los populares a "pasar página y saber perder", recordando que barbón acudirá este miércoles al pleno de la Junta General para la sesión de preguntas al presidente.

Impacto muy positivo para Asturias

Quien sí tuvo que acudir ya este martes al parlamento fue el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para responder al diputado de Vox, Gonzalo Centeno, sobre el impacto económico de los acuerdos de investidura.

En su pregunta Centeno advirtió que es un "agravio" condonar 15.000 millones de euros deuda a Cataluña, mientras "en el caso de Asturias, sólo alcanzará a 840 millones", lo que supone "quince veces menos". También alertó del peligro que supone el acuerdo con el PNV para ceder la Seguridad Social al País Vasco, rompiendo la "caja común" o la creación de un "cupo catalán" con la cesión de impuestos a Cataluña.

En su respuesta, el consejero de Hacienda rechazó las cifras aportadas por Centeno, asegurando que aún no se conoce el método de cálculo para llevar a cabo la quita de la deuda y que, en cualquier caso, "va a ser equitativa".

Peláez también negó que se rompa la caja común de la Seguridad Social, ya que sólo se cede la gestión al gobierno vasco. También aseguro que el acuerdo es bueno para Asturias... porque "es una magnifica notica que haya gobierno progresista en Madrid".