Barbón pide al PP que deje atrás la táctica de Casado y dialogue

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado hoy que "sería positivo" que el Partido Popular en Asturias rompiese marras con la estrategia nacional del partido "del no por el no" y que si quiere dialogar con su Gobierno, puede hacerlo porque, según ha subrayado, es su forma de ser y no contempla otra.



Barbón se pronunciaba así ante el enfado mostrado por la presidenta de los populares asturianos, Teresa Mallada, al término del último pleno del actual periodo de sesiones, en el que los socialistas impidieron que se tomase en consideración la proposición de ley del PP sobre polígonos industriales.



Un día antes, Mallada había mantenido con Barbón un encuentro, el primero desde el inicio de la legislatura, en el que le había pedido su apoyo para la iniciativa legislativa popular, una proposición de ley que Mallada ya ha anunciado que volverá a trasladar a la Cámara regional.



Según Barbón, si esa reunión se hubiese producido antes de presentar la PNL podrían haberse fijado criterios que quizás hubiesen favorecido su tramitación.



En cualquier caso, ha asegurado que su gobierno ha demostrado que es dialogante y que así se puede ver tras sacar adelante los presupuestos regionales o la concertacion regional, o con el "buen diálogo" que mantiene con los ayuntamientos, "incluso con los del PP".



"No entiendo otra forma de hacer política que no sea el diálogo ", ha subrayado antes de advertir de que no quiere que la tensión y clima de toxicidad que se vive en la política nacional se traslade a Asturias.



Babón ha recordado también que el diálogo va a ser fundamental en los próximos meses porque tienen por delante la elaboración de los presupuestos regionales de 2022 y la negociacion de la concertación regional para el periodo 2022-2023