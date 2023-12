Barbón pide al PP que se aleje de Vox

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha pedido este sábado al PPque se aleje de Vox y empiece a liderar la oposición "con talante y respeto democrático".

"En España hay un gobierno legítimo, progresista, porque de acuerdo a la Constitución ha tenido la mayoría necesaria. Es así, aunque a algunos les duela", ha apuntillado, resaltando el buen hacer institucional de Pedro Sánchez al aceptar la exigencia de Alberto Nuñez Feijóo de reunirse en el Congreso en lugar de hacerlo en Moncloa.

"El presidente del Gobierno yo creo que actuó bien en el sentido de decir, no hay problema, elige tú el sitio. Lo importante es que nos reunamos y lo importante es que cuanto antes el Partido Popular deje la mano de Vox", ha remarcado.

Durante su intervención ante el Comité Autonómico de la FSA-PSOE, celebrado en el Pozo Sotón, el líder de los socialistas asturianos también ha aprovechado para exigir públicamente la "inmediata dimisión" al concejal madrileño Javier Ortega Smith, después de que como portavoz municipal de Vox se encarase y tirara unos papeles y una botella de agua vacía al edil Eduardo Fernández Rubiño.

En cuanto al PP asturiano, ha lamentado que"siga instalado en el no", por su rechazo a los presupuestos autonómicos del próximo año, y que siga sin soltar la mano de Vox a la hora de liderar la oposición.



Tras señalar que son ya cuatro los líderes del PP que le ha tocado conocer desde que está al frente de la FSA, el último, Álvaro Queipo, Barbón ha señalado que "cuando llega el momento, todos ellos están con lo mismo: en un no al Gobierno de Asturias, un no a Asturias", incluso en los momentos más duros de la pandemia de coronavirus.



Frente a esa actitud, ha afirmado que los socialistas apuestan por un "sí rotundo" a una "Asturias que es futuro" y que así se puede ver con lo que conlleva la reciente apertura de la variante ferroviaria de Pajares.



Barbón ha defendido los presupuestos diseñados por su Ejecutivo para el próximo año, unas cuentas que ascienden a 6.348 millones de euros, de los que casi mil se destinarán a inversión. Proyecto de ley que, salvo sorpresa, quedará aprobado el próximo día 29.

Según el presidente, 2023 2023 ha sido un "año intenso" marcado por la triple convocatoria electoral en la que los socialistas, a pesar de que en todo el mundo está viviendo un giro hacia la derecha y de tener el "viento de frente" consiguieron unos buenos resultados electorales.



Ha afirmado que el partido debe estar en "permanente rejuvenecimiento, seguir avanzando y reorganizarse", como se ha hecho ya en Peñamelleera Alta, Mieres y Lena, cuyos nuevos secretarios generales se estrenaron este sábado en la reunión del Comité Autonómico.



En Cangas del Narcea hay una gestora al frente de la agrupación local, mientras que en la de Langreo, "donde los compañeros entienden cuándo hay que asumir responsabilidades", ha anunciado que la comisión gestora estará presidida por la vicesecretaria de Organización de la FSA, Rita Camblor.



El partido ha procedido también a cubrir las seis vacantes que había en el comité autonómico al que, entre otros, se han incorporado a propuesta de Barbón, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y las viceconsejeras de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y Turismo, Lara Martínez.