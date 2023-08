Barbón asegura que los subdirectores generales "no son altos cargos, son personal directivo"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este sábado que los nuevos subdirectores generales con que contará el Gobierno autonómico en aplicación de la Ley de Empleo Público aprobada en marzo no son altos cargos sino "personal directivo" de la administración, una figura que no existía en Asturias pero sí en el Estado y en otras comunidades.



"Lo que quieren los asturianos es una estructura de gobierno que funcione, que resuelva el problema de la burocracia y que nos permita ejecutar mejor los presupuestos", ha apuntado Barbón tras incidir en que la labor de los subdirectores generales será "desatascar el funcionamiento" de la administración autonómica.



Tras subrayar que la estructura del nuevo gobierno sólo añade tres o cuatro nuevas direcciones generales -además de tres viceconsejerías-, Barbón ha emplazado a quienes critican el nuevo organigrama a definir cuáles de esos órganos habría que suprimir dentro de una administración como la asturiana que ya está, a su juicio, "muy ajustada".



"No es lo mismo ser director general en Asturias que en cualquier otra comunidad autónoma porque aquí los sueldos son mucho más bajos", ha apuntado.



Por otra parte, y en relación a la investidura del próximo presidente del Gobierno, Barbón se ha mostrado convencido de que, tras la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso con 178 votos, "hay números" para que se lleve a cabo la reelección de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo centro "si los partidos no lo bloquean y, si no, a elecciones".



A su juicio, la ciudadanía no quiere una repetición electoral dado que el pasado 23 de julio "sabía lo que votaba" y que debía optar entre un Gobierno "de involución" liderado por un PP "que ha asumido las políticas de Vox" o reeditar el Ejecutivo de coalición entre PSOE y, ahora, Sumar con el apoyo de las fuerzas nacionalistas representadas en el Congreso.



Barbón ha hecho estas afirmaciones tras asistir en Laviana a la 54 edición del Descenso Folclórico del Nalón, declarada fiesta de interés turístico nacional y en la que han participado más de seis mil de personas a bordo de 39 embarcaciones.