Barbón insiste en que las restricciones “son el único camino” para frenar al coronavirus

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles la gestión de su Gobierno para preparar a la comunidad autónoma para la llegada de la segunda ola de la pandemia, mientras buena parte de la oposición le acusaba de falta de previsión, e incluso el PP le animaba a tomar ejemplo de Madrid.

Durante el pleno extraordinario convocado en el parlamento asturiano para que la oposición pudiese plantear preguntas jefe del ejecutivo autonómico presidente, la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha acusado a Barbón de haber presumido del "éxito asturiano" durante el pasado verano en lugar de preparar a la comunidad autónoma para la llegada de la segunda ola.

Mallada ha afirmado que la situación por la que pasa ahora el Principado, con hospitales "desbordados", ucis "fuera de control" y residencias de ancianos con "decenas de fallecidos", demuestra que el Gobierno asturiano "no saber gestionar" la pandemia de la covid.

Tras haber tomado "medidas que llegan tarde, que son insuficientes y son inadecuadas", Mallada le ha pedido a Barbón que acepte con humildad la ayuda ofrecida hace unos días por Díaz Ayuso para prestarle asesoramiento sobre unas medidas que sí han funcionado en Madrid y asuma la posibilidad de trasladar enfermos a la capital para aliviar la presión hospitalaria.

Barbón ha rechazado tajantemente que haya hablado en algún momento del "éxito asturiano" en la primera ola, a pesar de que muchos medios de comunicación sí lo hicieran, y ha recordado que su Gobierno puso en marcha en agosto un plan de contingencia por el que se reforzó el personal del Sespa con 1.700 contrataciones y se invirtieron 14 millones para tener una reserva estratégica de material sanitario.

Tras incidir en que las plazas uci se han ampliado en estos meses de 93 a 260 y que también se ha puesto en marcha el hospital provisional del recinto ferial de Gijón, Barbón también ha defendido el amplio sistema de vigilancia de contactos estrechos, que cuenta con 2.600 personas.

Además, ha subrayado que Asturias ha seguido reforzando el sistema de pruebas PCR, que ha alcanzado una media diaria de unas 5.500 pruebas, lo que ha situado al Principado como la comunidad que más pruebas de detección realiza en relación a su población.

Las medidas restrictivas son el único camino

Las del PP no fueron las únicas críticas que tuvo que escuchar este martes el presidente asturiano. La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, también ha considerado insuficiente la respuesta del gobierno, además de denunciar los retrasos en el pago de ayudas a los sectores afectados. Según Fernández, algunos autónomos no cobraron todavía los 400 euros de la primera ola, por lo que duda que las nuevas ayudas se paguen antes del 31 de diciembre, como ha prometido el gobierno. La portavoz de Ciudadanos pide, además, criterios claros para aprobar el cierre de ciudades o negocios, que se publique un baremo con la incidencia que hay que superar y no quede a la decisión arbitraria del gobierno.

Desde Vox, Ignacio Blanco, considera que los cierres de negocios y localidades son el reflejo del fracaso de la gestión de la crisis, no sirven para frenar la pandemia y están arruinando a miles de asturianos que además ven cómo se disparan los contagios.

Según Blanco, el gobierno ha cerrado actividades y establecimientos en los que no hay brotes relevantes para ofrecerles luego ayudas insuficientes y difíciles de pedir por los plazos de cinco días que han establecido, y sin tener en cuenta que ya hay 12.000 asturianos afectados por expedientes de regulación de empleo que se encierran para pedir que les dejen trabajar.

Frente a las críticas, el presidente asturiano ha insistido en que "Las medidas restrictivas son el único camino para contener la pandemia" y será el comité de crisis covid, del que forman parte las tres administraciones, el que decida el próximo lunes "si se suavizan las restricciones en el comercio", en función de la evolución de la pandemia durante esta semana.