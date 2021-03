Barbón en el 8M: “No consintamos que el virus contagie también una epidemia de desigualdad”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha animado este lunes a llenar las redes sociales con reivindicaciones feministas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y ha incidido en que "la mejor Asturias necesita más impulso feminista".

"Este 8 de marzo, el Gobierno del Principado os alienta a continuar vuestra lucha por una Asturias feminista, por la mejor Asturias: la de la igualdad real", ha afirmado el presiente en un mensaje grabado y difundido por las redes sociales en el que asume que en esta ocasión comparte sus reivindicaciones a través de las nuevas tecnologías porque la pandemia ha obligado a que la celebración del 8M tenga que ser distinta.

Barbón ha asegurado que la decisión de sustituir la celebración de un acto institucional para celebrar el Día de la Mujer es "coherente" con un Ejecutivo que desde el primer momento ha antepuesto la salud pública a cualquier otra consideración y que, por lo tanto, ha apostado por asomarse a las redes sociales y por celebrar actos telemáticos para reducir los actos asociados a la pandemia.

Desde la sede del Ejecutivo asturiano, iluminado desde ayer de violeta, el color del movimiento feminista, el presidente del Principado ha incidido en que no son los gobiernos ni los parlamentos ni ninguna otra institución, sino las mujeres, las protagonistas y quienes tienen hoy la voz y la bandera.

No obstante, ha asegurado que su Gobierno está "comprometido de pleno con la igualdad" y que seguirá desplegando políticas a favor de las reivindicaciones feministas y contra el machismo brutal y explícito, pero también contra el que se esconde en la innovación tecnológica.

La pandemia, según Barbón, no sólo ha servido para que hace un año algunos sectores políticos se sirviesen de las concentraciones masivas del 8 de marzo para atacar al movimiento feminista, también ha condicionado la vida de muchas mujeres como se observa al comprobar que éstas acaparan nueve de cada diez excedencias laborales para cuidar a familiares.

Para Barbón, los daños que genera la crisis sanitaria exige también un análisis de género porque en ningún caso se puede permitir que la covid se traduzca en más mujeres en paro, más mujeres en casa o más mujeres con peores empleos.

"No consintamos que el virus contagie también una epidemia de desigualdad porque, como sociedad, en Asturias no podemos dar ni un solo paso atrás", ha afirmado tras recordar el lema que han elegido este año para celebrar el 8M -"Igualdad para innovar, igualdad de hecho"- y de asegurar que la innovación debe aprovechar el conocimiento de mujeres y hombres y que es una oportunidad para no repetir los sesgos que perpetúan la discriminación de género.