Barbón confirma que se presentará a la reelección

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este jueves algo que ya se esperaba: volverá a presentarse como cabeza de lista del PSOE en las autonómicas de mayo del año que viene.

Barbón tenía hasta el 15 de septiembre para comunicar su disposición a liderar la candidatura sin que fuese necesaria la celebración de primarias, pero ha preferido aprovechar las celebraciones del Día de Asturias, este 8 de septiembre, para formalizar el anuncio.

En una carta dirigida a los militantes de la Federación Socialista Asturiana, Barbón asegura que ha sido "una decisión meditada", tras "una legislatura muy dura, seguramente la más dura de nuestra historia autonómica"

El presidente recuerda "la pandemia, la crisis de las materias primas, la guerra de Ucrania y su impacto, la inflación… Nunca antes, en tan poco tiempo, se han encadenado tantas situaciones críticas como las que hemos vivido en estos más de tres años de legislatura" y agradece "el apoyo constante que siempre he sentido del pueblo asturiano y de nuestra militancia" para poder hacerles frente.

Barbón advierte de que los problemas no han terminado y "vienen tiempos complejos, duros", pero se muestra optimista y apela a la esperanza: "Ni en los peores momentos de la pandemia, ni en los momentos más duros que nos tocó vivir, cuando hubo días que fallecían más de veinte personas y nos sentíamos impotentes por no poder hacer más, nos rendimos. Y no nos rendimos, nome rendí, porque teníamos esperanza, fuerza y determinación".

El presidente insiste en que el PSOE es "la única fuerza política que tiene un proyecto deAsturias". "Tenemos proyecto, tenemos ilusión, tenemos futuro. No nos mueve ni la resignación niel miedo. Nos mueve la esperanza", asegura.

Además de esperanza, Barbón apela a la necesidad de "estabilidad política" y "experiencia", recordando que "las duras pruebas de esta legislatura me han permitido aprender, conocer mejor nuestra Comunidad y a nuestra gente, ser consciente de los problemas, retos y aspiraciones. También he cometido errores y humildemente creo que he aprendido de ellos". Una experiencia que, recalca, "ningún otro político asturianoen activo puede acreditar".

Por todo ello, Barbón espera "seguir siendo Presidente del Principado de Asturias, contando con vuestroapoyo y el que espero obtener, con toda humildad, del pueblo asturiano".

Aquí tienes la carta enviada a los militantes de la FSA: