Un avilesino en la final Mejor Cocinero Revelación

Su subida ha sido fulgurante, y aún no ha tocado techo. Para muestra, esta nominación a Cocinero Revelación de Madrid Fusión 2024. No lo tendrá fácil en la final, donde competirá con otros siete grandes cocineros, como Carlos Casillas de Barro (Ávila), Sara Peral y Jorge Muñozde Osa (Madrid) o Alatz Bilbao, de Bakea (Mungia). Pero cualidades no le faltan.

Opera en un negocio familiar, en pleno centro de Avilés, con la ayuda de su padre Alberto en sala. Ambos tienen como referente al Balneario de Salinas, donde trabajaron, y esa huella se percibe con claridad. Excelso producto del Cantábrico, en muchas ocasiones pasado por la brasa, y alguna nota creativa sin estridencias. Cuenta con una terraza posterior donde disfrutar de los días de verano.

Así se forjó en chef Alejandro Villa

Alejandro Villa se forjó en las cocinas del Real Balnearios de Salinas. De la mano de Isaac Loya, una institución gastronómica en Asturias, se fue haciendo fuerte. Después de un vero trabajando en Rentería, a San Sebastián, volvió a casa. El Pandora, que es un negocio familiar, era en ese momento una cafetería que El ahora chef, transformo en un lugar de culto a la buena mesa.

El próximo 31 de enero de 2024 conoceremos el nombre del Cocinero Revelación de Madrid Fusión 2024. En Avilés no hay nervios. Para Alejandro “Simplemente estar nominado ya es un triunfo, sabemos que es algo gordo y que te da un empujón para seguir adelante y bueno”

Este joven chef es un claro exponente del futuro que le espera a la gastronomía asturiana. Busca conectar con sus raíces, con el entorno, sin perder de vista los buenos productos de otros puntos del panorama nacional.

