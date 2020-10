La Audiencia Provincial ordena el ingreso en prisión de José Angel Fernández Villa, que alega estar enfermo

La Audiencia Provincial de Oviedo ordena el ingreso en prisión del ex líder del SOMA-UGT, José Angel Fernández Villa después de que el Tribunal Supremo confirmara la pena de tres años para el ex secretario general del sindicato minero. Villa había sido condenado por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato. Además de la condena de cárcel, la Audiencia Provincial le imponía el pago de una indemnización de 234.462 euros al SOMA-FITAG-UGT y con 190. 696 a SOMA-UGT, además de una multa de 24.000 euros. Fernánde Villa presentó un recuros en el que alegaba estar enfermo, incluyendo informes médicos. Desde el SOMA, y en calidad de acusación, han rechazado dichos informes y piden que sea examinado por un médico forense. También el exsecretario del Patronato de la Fundación INFIDE, Pedro Castillejo, ha presentado un recurso para evitar la cárcel. Castillejo se ha acogido al supuesto de suspensión de condena ordinario por tratarse de una pena de dos años y no tener antecedentes penales. Frente a este recurso, el sindicato minero ha requerido a Castillejo que concrete como abonará la responsabilidad civil. Castillejo también fue condenado por un delito continuado de apropiación indebida, una condena que también era ratificada por el Tribunal Supremo, a dos años de cárcel, a indemnizar a la fundación que dirigía con 114.952 euros y al pago de una multa de 2.400 euros. El abogado del SOMA, Miguel García Vigil, valora positivamente esta orden le la Audiencia Provincial, señalando que al igual que no nos constaba que los problemas de salud le impidiesen ser juzgado en su momento, tampoco nos consta ahora que sus problemas de salud le impidan entrar en prisión, con lo que la Audiencia ha decidido correctamente que le revise un forense para ver cual es su estado de salud en estos momentos.