Asturias vuelve a ser protagonista en Masterchef Celebrity

En un programa de gastronomía, Asturias tiene que ser protagonista. Y Masterchef Celebrity está teniendo muy en cuenta al Principado en esta edición del concurso culinario en el que participan celebridades de nuestro país. Esta semana, un gijonés ha sido uno de los invitados en la primera prueba del programa: el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño.

Castaño ha acudido en calidad de amigo del humorista Florentino Fernández, que es uno de los aspirantes a Masterchef; aunque Juanma ha dejado claro que “no soy tan amigo de Flo, no sé qué pinto aquí. A mí nunca me ha cocinado, sólo me ha llamado para salir de copas”, ha bromeado el comunicador asturiano.

La prueba consistía en una cata a ciegas. Los invitados debían valorar los platos de los aspirantes sin saber quién había preparado cada elaboración. Juanma Castaño (junto al humorista Josema Yuste, ex de Martes y Trece), eligió el plato de Celia Villalobos, que fue la ganadora de la prueba… Y protagonista de uno de los momentos más llamativos: su abrazo con el exministro de Cultura, Máximo Huerta.

“¡Dos exministros, esto es historia de Masterchef! ¡Viva la democracia!”, gritó Juanma Castaño, entre los aplausos de todos los concursantes e invitados. En cualquier caso, el gijonés no pudo dar su apoyo a Flo: “Era muy atrevido, no me pegaba para ti”, le justificó Juanma a su amigo; aunque ya había advertido de que “no hemos votado porque sea el de Flo, él que se busque la vida”.

Ribadesella, plató improvisado

El paseo de la playa de Santa Marina, en Ribadesella, fue el lugar donde los aspirantes cocinaron en la prueba de exteriores en el programa de la pasada semana. Los concursantes, sin embargo, sufrieron de lo lindo para llevar a cabo un menú diseñado por Pedro y Marcos Morán, de Casa Gerardo. Fue necesaria la intervención de los chefs Jordi Cruz y Pepe Rodríguez y la ayuda del piragüista Saúl Craviotto, afincado en Gijón y ganador de la segunda edición de Masterchef Celebrity.