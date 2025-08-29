Asturias vuelve a respirar sin humo, 25 días después: la UME abandona la región con la misión cumplida

Por fin. Se han hecho largos los últimos 24 días en Asturias. Muy largos. Más de dos semanas en las que la región ha tenido, en todo momento, algún incendio activo. Este viernes, y después de una larga lucha contra las llamas, la región vuelve a respirar sin humo. Todos los focos activos durante los últimos días se dan por estabilizados. El último: el de Ibias, donde los vecinos evacuados ya han vuelto a sus casas.

Con los fuegos sofocados, el gobierno regional ha tomado la decisión de regresar a la fase de emergencia en Situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA). Además, el Índice de Riesgo ha bajado a "moderado" en buena parte de los concejos de la región.

con cautela

No hay focos activos, pero sí seis incendios contabilizados. Los de Cangas de Narcea e Ibias están estabilizados. En el segundo, continúan los trabajos en el perímetro del incendio y los cortafuegos. También se mantiene instalado el puesto de mando avanzado en San Antolín de Ibias. Por otro lado, la Unidad Militar de Emergencias ha sido desmovilizada. En cuanto al incendio de Genestoso, aún siguen los trabajos de remate.

Paco Paredes | EFE Reunión del CECOPI de este viernes

Estabilizadas las llamas en Cangas del Narcea e Ibias. Controladas en los concejos de Cabrales, Tineo, Degaña y Cabrales. En este último, la Ruta del Cares está cerca de volver a estar abierta al público. Al menos, parcialmente. Este sábado, se habilitarán tres kilómetros del recorrido, desde Camarmeña hasta Los Collados. Un tramo que estará debidamente señalizado y contará personal para informar a los visitantes sobre las recomendaciones de seguridad.