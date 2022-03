Asturias se vuelca con los refugiados ucranianos

Un autobús con 47 refugiados ucranianos, procedente de Polonia y fletado por la ONG Expoacción, llegaba en la noche de este viernes a Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, donde han sido recibidos con numerosas muestras de cariño por decenas vecinos del municipio.



Tras recorrer alrededor de 3.000 kilómetros desde la ciudad polaca de Budomierz, las familias ucranianas serán ubicadas temporalmente en el Colegio San José, cerrado desde hace dos años, hasta que sean ubicadas en viviendas de diferentes lugares de Asturias.



Se trata, en su mayoría, de mujeres con hijos, con vinculación con Asturias, donde desde hace 16 años la ONG organiza el programa de vacaciones de verano para niños de familias procedentes de Chernóbil que tras el accidente fueron trasladadas a una barriada de Kiev.

Decenas de voluntarios y vecinos de San Martín del Rey Aurelio se han afanado en las últimas horas en recopilar material para dotar al centro educativo de todas las comodidades ante la llegada de estas familias al Principado.

Foto: EFE/J.L.CEREIJIDO



La ONG Expoacción ha recibido en los últimos días a otros 54 refugiados y prevé la llegada de medio centenar próximamente.



Tras visitar el colegio, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, ha destacado la "colaboración, rapidez y agilidad" de todos los colectivos implicados en la llegada de estos refugiados a Sotrondio.



En este sentido, ha explicado que Asturias estaría en disposición de ofrecer hasta 600 plazas para acoger a refugiados ucranianos, condicionado siempre a que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones valide las propuestas de las comunidades autónomas.

El Real Oviedo acoge a la primera familia de refugiados

El Real Oviedo ofreció su residencia para acoger a niños y niñas desplazados por la invasión de Ucrania y su iniciativa fue atendida al momento por su ex portero Andriy Lunin, actual guardameta del Real Madrid, natural Krasnohrad (Ucrania): ya está en el Principado la primera de las tres familias a las que acogerá el club.

???? Nuestra casa es vuestra casa. Os cuidaremos como la gran familia que somos ????



Desde Ucrania llegan los primeros chicos y sus familias a FUNDOMA. ¡Estos días os iremos pidiendo ayuda, oviedistas! ????#RealOviedo ??? pic.twitter.com/waA6QnemZh — Real Oviedo (@RealOviedo) March 12, 2022

Tras la invasión, el club de fútbol español -que milita actualmente en la Segunda División- no dudó en ofrecer su residencia para jugadores, pero tras ponerse en contacto con Lunin, la entidad trabajó para ir más allá y no acoger solo a los niños y niñas, sino también a los miembros de sus familias que lo hacían junto a ellos.



Así, ha llegado a Asturias en las últimas horas la primera de esas familias, compuesta por un chico de 14 años y su madre, y está previsto que en cuanto sea posible lleguen otras dos en las que los pequeños también vienen acompañados por mujeres de su familia: madres, abuela y hermana.



El joven, que jugaba de portero en su país hasta el estallido del conflicto, residirá en el FUNDOMA junto al resto de jugadores internacionales que el club tiene en tierras asturianas y lo hará en un lugar donde este mismo año ya habían compartido dinámica, actividades y convivencia otros niños de su misma nacionalidad.



La de este chico y su madre, que llevaban más de diez días caminando para poder salir del país, es una de las muchas peticiones de ayuda que tiene Lunin y el Oviedo no ha dudado en dar respuesta trabajando desde primera hora en dar también una solución a las familias.



La entidad carbayona se hará cargo del alquiler de un piso donde estas mujeres puedan alojarse, y han sido los miembros de la primera plantilla y el cuerpo técnico quienes se han hecho cargo de que no falte de nada en ese nuevo hogar, dotándolo del menaje necesario.

"Nuestra casa es vuestra casa, os cuidaremos como la gran familia que somos", escribió en sus redes sociales el club, que organizará también la ayuda que puedan dar sus aficionados en los próximos días de cara a que no les falte nada a quienes llegan a la capital asturiana dejando toda su vida atrás.