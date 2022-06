Asturias, a un paso de la vida anterior a la pandemia: se podrá fumar al aire libre sin distancia de 2 metros

El uso de medidores de CO2 en bares, restaurantes o gimnasios dejará de ser obligatorio en Asturias a partir del sábado 11 de junio, jornada en la que también podrá fumarse en la vía pública y en terrazas de hostelería sin necesidad de guardar una distancia interpersonal mínima de dos metros.



Éstas son las principales restricciones que mantenía vigentes el Gobierno de Asturias para hacer frente a la pandemia de covid-19 y que ahora van a quedar sin efecto al haberse situado la comunidad en el nivel bajo de alerta tras haberse evidenciado una clara tendencia descendente en la incidencia del coronavirus.



La decisión ha sido adoptada en la reunión celebrada este viernes por el Consejo de Gobierno del Principado, que ha acordado dejar sin efecto las restricciones vigentes desde el 4 de marzo, según ha detallado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez.



En su opinión, se trata de un paso importante que "contribuye a hacer una vida lo más parecida posible a la que había antes de la pandemia", aunque ha incidido en que haber llegado hasta aquí "no ha sido nada fácil" y ha requerido "meses de trabajo compromiso y seguridad de profesionales y ciudadanos".



Tras advertir de que la pandemia no ha acabado, Rodríguez ha destacado que su departamento seguirá monitorizando la situación para detectar si se experimenta alguna variación.



En cuanto al uso de mascarillas, seguirá siendo obligatorio, como en el resto del país, en centros, servicios y establecimientos sanitarios, también para visitantes y trabajadores de los centros sociosanitarios y en los medios de transporte público.



En el ámbito deportivo también continuarán vigentes las medidas que afectan a eventos multitudinarios y competiciones profesionales, acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.



Para la directora general de Salud, aunque haya mejorado la situación, sí que es recomendable que se sigan manteniendo las medidas básicas de seguridad e higiene, por ejemplo, respetar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros cuando no se utilice mascarilla y lavar frecuentemente las manos.



También aconsejan que, en la medida de lo posible, la interacción social se produzca en espacios abiertos y bien ventilados, o que en caso de presentar síntomas catarrales o gripales eviten los contactos sociales y la asistencia a eventos.



Salud propone, asimismo, mantener una adecuada ventilación en los espacios interiores de uso público, bien de forma natural o mecánica y aconseja también que se mantenga el uso de medidores de CO 2 en un lugar visible para la clientela y alejado de las puertas o ventanas.



Asturias registró entre el jueves y el domingo de la semana pasada nueve fallecidos de entre 78 y 102 años y 470 contagios, mientras que el número de pacientes hospitalizados aumentó de 123 a 139, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud.



La incidencia acumulada a catorce días entre los mayores de 60 años había descendido de 415 a 367 por cada cien mil habitantes, y la acumulada a siete días, de 189 a 179. EFE