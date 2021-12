"Nos han dejado tirados, es una chapuza". Es el comentario más repetido en los micrófonos de COPE entre los hosteleros asturianos porque el Gobierno del Principado no les ha facilitado instrucciones ni aplicación alguna para verificar el certificado covid que desde este martes tienen que exigir a sus clientes. "Es una barrabasada", asegura Pablo García propietario de una cafetería en el entorno de la plaza San Miguel de Oviedo que se ha tenido que "buscar la vida para hacerse con una app" con la que poder leer el código QR que aparece en el llamado pasaporte covid.

"Nosotros no tenemos que hacer de policías ni de porteros" se queja otro hostelero con un negocio en el centro de Gijón. El enfado es monumental y algunos negocios han optado por no reclamar ningún documento a sus clientes. "A mí no me han pedido nada pero yo lo enseño igualmente", afirma una de las personas que se toma un café en un local del centro de la capital asturiana.

Las dudas y el cabreo es generalizado en todo el sector hostelero de Asturias que, además, tiene que bajar la persiana, como muy tarde, a la una de la madrugada, excepto las terrazas. Las nuevas restricciones que han entrado en vigor este martes en el Principado incluyen el cierre del interior de bares y discotecas durante un mes. Los propietarios de estos negocios de ocio nocturno han iniciado movilizaciones por las importante pérdidas que van a sufrir con las fiestas organizadas para despedir el año. "Es la ruina", aseguraban este lunes durante la concentración celebrada a las puertas de la sede de la Presidencia del Principado, en Oviedo.

Con el ocio nocturno cerrado, aumenta el temor a los botellones. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha pedido responsabilidad y no consumir alcohol en las calles. "Hay que ser responsable, sé que son noches complicadas pero pido que no se haga botellón y utilizar la mascarilla porque Oviedo tiene que ser un ejemplo en todo".