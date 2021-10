Asturias arrincona al virus y vuelve a la normalidad: estas son las nuevas normas

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este viernes el final de todas las restricciones en Asturias porque la "pandemia está arrinconada". La única limitación que permanecerá vigente es el uso de la mascarilla en espacios interiores al ser una competencia de ámbito nacional. La resolución con la letra pequeña de las nuevas normas saldrá publicada esta tarde en el BOPA y entrará en vigor esta medianoche.

HOSTELERIA

En el caso de la hostelería desaparecen todas las limitaciones y los locales recuperan el aforo que tienen en sus licencias. Las discotecas recuperan las pistas de baile y las copas en la barra. Los medidores de CO2 serán obligatorios en todos los establecimientos donde sea necesario retirarse la mascarilla para comer o beber.

EDUCACIÓN

En los colegios queda eliminada la sectorización en los patios y los escolares podrán jugar todos juntos aunque con mascarilla si no se puede garantizar la distancia interpersonal. Tanto en las entradas como en las salidas, los centros deberán establecer medidas organizativas que eviten las aglomeraciones, pero no será obligatoria la organización de entradas escalonadas, siempre que no se produzcan concentraciones.

En el transporte escolar, se suprime la necesidad de que el alumnado ocupe asientos fijos o que estén vinculados a un grupo estable de convivencia.

SANIDAD

La desescalada también afecta a la sanidad pública. Los usuarios podrán acudir acompañados a las consultas y a la realización de pruebas diagnósticas. Las visitas a los pacientes ingresados en los hospitales será por tramos horarios y con una tarjeta que los reflejará. Las mujeres embarazadas, las personas recién operadas, con cuidados paliativos y los pacientes pediátricos podrán estar acompañados en todo momento.

RESIDENCIAS DE MAYORES

El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha anunciado que van a desaparecer todas las restricciones aunque el nuevo protocolo aún no ha sido aprobado.

CONSUMO DE TABACO

No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no sea posible respetar una distancia mínima interpersonal mínima de dos metros. Igualmente, se mantiene la prohibición en las terrazas de hostelería, porque este hábito incrementa el riesgo de transmisión del virus. Estas medidas son aplicables para cualquier dispositivo de inhalación de tabaco (pipas de agua, cachimbas o similares).

USO DE MASCARILLA

El uso de la mascarilla será obligatorio en todos aquellos casos en los que no se pueda asegurar una distancia de seguridad superior a 1,5 metros. Además, como medidas generales se aconseja evitar las aglomeraciones, ventilar adecuadamente los espacios interiores y lavar frecuentemente las manos.

EVENTOS MULTITUDINARIOS

El aforo en los recintos abiertos donde se celebran eventos deportivos multitudinarios se amplía al 100% y se fija un límite del 80% en instalaciones cerradas para las ligas nacionales profesionales de primera y segunda división de fútbol.

Las personas que acudan a estas competiciones serán preferentemente abonadas y público local. Asimismo, se fijarán franjas horarias para facilitar una entrada y salida escalonadas y las localidades se preasignarán antes del inicio del partido.

El uso de mascarilla será obligatorio en los encuentros deportivos, así como durante la entrada y la salida, por lo que se reforzará la vigilancia del cumplimiento de esta medida. Con carácter general, no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas; tampoco se permitirá fumar.