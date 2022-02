Un asturiano pide que le hablen en castellano en Barcelona y acaba siendo denunciado

Las polémicas lingüísticas de Cataluña han afectado de lleno a un asturiano. Es trabajador de Rodalies, que es como se conoce a las Cercanías de Renfe en la comunidad, y ha acabado denunciado ante la Plataforma per la Llengua, un organismo que presiona para promover el uso del catalán y que recoge quejas de los catalanoparlantes.

Todo sucedió en la estación de Clot, en Barcelona, donde este asturiano estaba trabajando atendiendo al público. Un usuario del tren, que resultó ser el profesor de la Universidad Ramón Llull Antoni Castells, solicitó la devolución de un billete porque se había equivocado al comprarlo.

Lo hizo hablando en catalán y según ha denunciado, el trabajador de Rodalies le pidió que cambiase de lengua: "No le entiendo, hábleme en castellano", le dijo el asturiano, según ha pregonado el propio Castells en diferentes medios de comunicación de corte nacionalista, que están tratando el asunto como un ejemplo de "discriminación lingüística" hacia el profesor universitario catalán.

Según ha relatado Castells, a pesar de la petición del trabajador asturiano de Rodalies, siguió hablando en catalán: "Me dijo que no me entendía y que dejara pasar a la gente; y yo le dije que 'no' y que lo que estaba haciendo era ilegal, que yo tenía derecho a expresarme en catalán", recogen los medios para los que ha hablado.

Hi havia 2 persones a taquilla de Clot, una de nova incorporació, asturià, i un altre amb experiència. Quan la parella va demanar canviar un bitllet, el treballador estava sol perquè la companya estava en el descans. Els hi va demanar explicar-se en castellà per poder resoldre-ho — Rodalies Catalunya (@rodalies) February 14, 2022

Ante las consultas de algunos twitteros catalanoparlantes, Rodalies ha mostrado, en esta red social, su postura: "Había dos personas en la taquilla de Clot; una de nueva incorporación, un asturiano, y otra con experiencia. Cuando la pareja pidió cambiar un billete, el trabajador estaba solo porque la compañera estaba descansando. Les pidió explicarse en castellano para resolver el problema. Cuando una persona se incorpora a Renfe, se recuerda que debe prestar el servicio al cliente independientemente de la lengua que hable. En el momento que llegó la otra compañera, se atendió a esta pareja en catalán y se le canjeó su billete. Renfe, de forma conjunta con el Consorci de Normalització Lingüística, ofrece cursos a los trabajadores para mejorar el uso del catalán", ha zanjado.