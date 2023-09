La asturiana Ana Rodríguez Fischer, Premio Café Gijón de Novela: "Estoy doblemente orgullosa"

"Ljuv", de la escritora asturiana Ana Rodríguez Fischer, ha sido la novela galardonada con el Premio Café Gijón 2023, una historia escrita en forma de larga carta que, según el jurado, es una "apuesta apasionada e intimista" que acerca al lector a "dos mujeres excepcionales".

Así lo ha explicado José María Guelbenzu, presidente del jurado que ha concedido esta galardón, al que se han presentado 773 títulos y que está dotado con 20.000 euros y la publicación a comienzos del próximo año del volumen en la editorial Siruela.

La obra, cuyo título es aún provisional y significa "amor" en ruso, está escrita en forma de larga carta que la poeta Anna Ajmátova, personaje histórico real, dirige a su amiga Marina Tsvietáieva desde Polonia tras conocer el suicidio de esta a causa de la represión estalinista que truncó para siempre los destinos de ambas escritoras.

Ana Rodríguez Fischer (Asturias, 1957), profesora de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, ha asistido a la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer el fallo en el Café Gijón de Madrid, ha explicado que ha sido "una gran devoradora de la literatura rusa desde joven".

"Últimamente he estado mentalmente y también narrativamente instalada en fabulaciones varias, y casi todas ellas tenían como conexión o como hilo común el de los encuentros, encuentros que podrían haber sido reales, que no sucedieron, que no llegaron a producirse", ha comentado la ganadora.

Según ha explicado Fischer, ambas autoras "tuvieron unas trayectorias poéticas bastante similares" a pesar de las amistades comunes y diferencias entre las órbitas literarias de San Petersburgo y Moscú, lugar de residencia de cada una de ellas, desde los que mantuvieron una larga correspondencia aunque solo tuvieron un encuentro personal durante dos tardes en 1941.

Posteriormente, en declaraciones a COPE Gijón, ha reconocido sentirse doblemente emocionada y orgullosa por el reconocimiento: "Por el gran prestigio literario del premio, que han ganado escritores de referencia para mí cuando yo no escribía; y luego, también, por la filiación asturiana, claro", ha dicho.

Además de Guelbenzu, el jurado ha estado integrado por Mercedes Monmany, Marcos Giralt, Antonio Colinas y Pilar Adón.

El Premio de Novela Café Gijón fue instituido en 1949 como réplica del Premio Nadal que se convocaba en Barcelona, una idea del actor Fernando Fernán Gómez y un grupo de amigos con los que compartía tertulia en el café del madrileño Paseo de Recoletos, entre los que se encontraban Camilo José Cela, José García Nieto, Manuel Aleixandre y Eduardo Haro Tecglen.

Desde 1989, el Ayuntamiento de Gijón es el encargado del patrocinio y la organización de este premio, que han ganado en ocasiones anteriores Carmen Martín Gaite, Eduardo Mendicutti, Luis Mateo Díez, Luis del Val, Fernando Quiñones o José Carlos Somoza.