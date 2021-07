Así tienes que solicitar la PCR si tienes menos de 30 años

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha recibido más de 6.000 formularios para participar en el cribado poblacional dirigido a miles de jóvenes de entre 15 y 30 años que no estén vacunados frente a la covid y que hayan estado expuestos a situaciones de riesgo de contagio en los últimos días.



El Sespa ha habilitado en la web de Astursalud un cuestionario para solicitar cita para realizar una PCR, cuya toma de muestras se realizará en los puntos ya establecidos en cada una de las áreas sanitarias.



El Gobierno asturiano anunció este sábado esta medida dado el "incremento explosivo" de casos de coronavirus que se ha detectado en el Principado en la última semana y a que tres de cada cuatro nuevos contagios se da en ese tramo de edad.



Entre los más de 115.000 asturianos nacidos entre 1991 y 2006, el Sespa ha realizado un llamamiento a hacerse pruebas de forma voluntaria a quienes hayan acudido a eventos o tengan percepción de haber estado en situación de riesgo de contagio en los últimos días.



El 80 por ciento de los contagios se están dando en las áreas sanitarias de Oviedo, Gijón y Avilés, pero también preocupan otras zonas como la de Llanes, según indicaron las autoridades sanitarias.



La gran mayoría de los jóvenes contagiados son asintomáticos o tienen síntomas muy leves que no requieren atención médica, por lo que este aumento de casos y de la incidencia no está teniendo un impacto en el sistema hospitalario.



Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de mantener las medidas de protección de forma individual y colectiva sobre todo en aquellas personas que no están vacunadas de forma completa.EFE



Además, recomiendan a las personas de 15 a 30 años que disminuyan su actividad y el número de contactos estrechos dada la alta incidencia de covid en este tramo etario.



Salud insta a cumplir con la normativa vigente y evitar espacios interiores mal ventilados e incide en que si se han tenido situaciones de riesgo se evite el contacto con personas no vacunadas con pauta completa, especialmente si son mayores.



Respecto al llamamiento público realizado a la población de más de 70 años que no ha sido vacunada contra la covid, por haber rechazado inicialmente la profilaxis o no haber podido contactar con ella, el Sespa ha repescado a 295 personas.



Actualmente, el 98,79 por ciento de los mayores de 70 años en Asturias cuenta con la primera dosis y el 97,47 por ciento ya tiene la pauta completa. EFE