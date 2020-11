Así es el hospital provisional que el Gobierno de Asturias ha levantado en el recinto ferial de Gijón

El Principado ha vuelto a instalar el hospital provisional de la Feria de Muestras, en Gijón. El conocido como H144, por su capacidad, vuelve a estar activo después de que no fuese necesario utilizarlo durante la primera ola del COVID-19. Ahora, tras el preocupante aumento de casos e ingresos por coronavirus, el Servicio de Salud del Principado (SESPA) ha reinaugurado el equipamiento para intentar aliviar la presión asistencial de los hospitales asturianos y especialmente, el de Cabueñes.

Atenderá a pacientes que no revistan de gravedad, puesto que no dispone de camas de agudos. Serán pacientes leves de toda Asturias que no puedan aislarse en sus domicilios o que vayan mejorando tras estar ingresado en el hospital. 5 médicos, 9 enfermeros, 18 auxiliares de enfermería, 6 celadores y 2 auxiliares administrativos atenderán el equipamiento y se ha conseguido mediante una bolsa de voluntarios y movilidades forzosas. Pero, ¿cómo es el H144? Aquí lo puedes ver en imágenes.