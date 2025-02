Así funciona la nueva unidad de farmacogenética del HUCA: "Medicina personalizada y de precisión"

Los medicamentos o los tratamientos no son universales. Es decir, no tienen la misma eficacia en todas las personas. Es en esa realidad donde se encuentra la razón de ser de la nueva unidad de farmacogenética del HUCA, que ha visto la luz este miércoles. Un proyecto que precisa de la colaboración entre las distintas áreas y servicios de la sanidad asturiana. La directora del Hospital Central, María José Villanueva, ha asegurado que esta nueva unidad es "el resultado del trabajo de muchas personas y servicios, para articular algo muy complejo".

El objetivo es poder realizar estudios genéticos de los pacientes para poder adaptar los tratamientos a cada caso. Es algo muy similar a lo que ya se viene haciendo en Oncología. Estudiar cómo los distintos fármacos pueden tener efecto o no en el paciente, según los marcadores genéticos de la persona. Algo que llevarán a cabo, de forma conjunta, todas las áreas sanitarias. "Hoy en día, no se entiende la medicina sin esa colaboración. Y más en el tema de la farmacogenética. Trabajar de forma independiente no sería seguro para el paciente, que tiene que ser el centro de nuestra atención", ha señalado Victoria Álvarez, responsable del laboratorio de genética del HUCA.

"Con esta medicina personalizada y con esta farmacogenética, lo que vamos a conseguir es que muy pocos pacientes tengan efectos adversos -de los tratamientos-, que muy pocos pacientes tengan una eficacia baja o nula, y que muchos pacientes tengan una eficacia adecuada y con pocos efectos adversos", ha explicado Ana Lozano, directora de la Unidad de Gestión Clínica Farmacia del HUCA, y responsable de la nueva unidad.

El funcionamiento de este nuevo sistema constará de distintas fases. En primer lugar, será el médico especialista quien solicite un estudio genético de un paciente, para poder seleccionar el mejor tratamiento para él. Una solicitud que pasará a un sistema de interconsulta de la nueva unidad. Se realizará un informe molecular que será trasladado a farmacia y, de ahí, la información pertinente volverá al médico especialista.