Arcelor prorroga el ERTE de forma unilateral para todo 2024

La multinacional Arcelor Mittal ha tomado la decisión unilateral de prolongar durante un año el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas. La empresa había acordado con los sindicatos el 3 de octubre el ERTE hasta que concluyera el mes de diciembre, debido a la situación de incertidumbre, pero ahora lo prolonga de manera unilateral y con el rechazo de las fuerzas sindicales.

Este jueves las partes se han reunido en Etxebarri (Vizcaya) y ha finalizado el período de consultas y la dirección ha decidido aplicar la prórroga en las mismas condiciones que las establecidas en el ERTE vigente. Justifica la decisión ante "la situación de baja demanda y alto número de importaciones de productores de fuera de la Unión Europea". La medida afecta a las plantas Asturias, Sagunto, Etxebarri y Lesaka. En el Principado podría afectar a más de 5.000 empleados.

Los sindicatos rechazan el ERTE, como manifiesta José Manuel Castro, de Comisiones Obreras: "Un nuevo esperpento. Es increíble que una empresa de esta categoría ha sido capaz de dilapidar todo el diálogo social durante estos últimos meses. No miran por su plantilla". También José Manuel García, de UGT se muestra contrario a la prórroga del expediente: "A raíz de la documentación que presentaron, para nosotros no acredita la prórroga del ERTE. No da datos concretos. Entendemos que no se dan las circunstancias para poder firmar"