Álvaro Queipo, en COPE: “Pido a Canteli que se afilie al PP, sería fantástico”

Álvaro Queipo sabe, por experiencia propia, que se rema mejor en aguas tranquilas. El nuevo presidente del Partido Popular de Asturias lo ha comprobado infinidad de veces en la ría del Eo junto a la que se ha criado y donde durante años compitió y ganó varios campeonatos de remo. Ahora que lleva el timón del PP también quiere conseguir la navegación más óptima. La unidad es la clave y cree que ya están dados los primeros pasos para conseguirlo. “Hemos salido más reforzados y unidos”, afirma tras haber conseguido el 95 por ciento de los apoyos de los afiliados que han participado en el proceso.

El nuevo líder del PP no quiere saber nada de familias ni de diferentes sensibilidades dentro de una formación política marcada en los últimos tiempos por las rencillas, las tensiones y los enfrentamientos. “El partido tiene que olvidarse ya de eso”, ha sentenciado durante la entrevista concedida a COPE Asturias.

Equipo reducido y con más mujeres

La meta que se ha marcado Queipo es convertir al PP en una “alternativa ilusionante” para alcanzar en 2027 la presidencia del Principado. Y para alcanzar de ese objetivo se va a rodear de un equipo directivo reducido y con mucha presencia femenina. Por ahora sólo confirma el nombre dela mierense Beatriz Llaneza como nueva secretaria general.

“Beatriz es cordial, conoce el partido, es tremendamente trabajadora y creo que vamos a trabajar muy bien juntos”, ha explicado Queipo que conoce bien el cargo porque él mismo lo ha ocupado en los últimos tres años. “A ella la van a llamar todos cuanto tengan problemas y yo voy a tener una vida más agradable”, ha bromeado el presidente del PP de Asturias.

A falta de conocer la lista definitiva, todo apunta que Queipo colocará también en su núcleo duro al concejal gijonés Rodrigo Pintueles y la teniente de alcalde de Cangas de Onís y exdiputada autonómica, Marifé Gómez. También suenan para el comité de dirección los nombre de Cristina Vega, Beatriz Polledo y Luis Venta o el diputado nacional Silverio Argüelles.

“Pido a Canteli que se afilie al PP”

Álvaro Queipo ha animado al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a afiliarse al Partido Popular. Aunque el actual regidor se ha presentado dos veces a las elecciones bajo la marca del PP, y las dos con victoria, pero sigue sin tener el carné de militante.

“Se lo he dicho varias veces y aprovecho para volver a hacerlo. Sería fantástico que Canteli se afiliase al Partido Popular”. Al no estarlo, Queipo no ha podido incluir su nombre en la nueva ejecutiva que ha salido del congreso regional y de la que sí forman parte el resto de alcaldes del PP. “Para compensarlo, he colocado a mi buen amigo Mario Arias que es la persona correcta para representar al alcalde de Oviedo”. En ese órgano también está el excalde ovetense y presidente de la junta local, Agustín Iglesias Caunedo. “Le agradezco que haya aceptado”, ha expresado Queipo que también ha incluido al presidente de la junta local de Gijón, Pablo González, y a la de Siero, Beatriz Polledo.

“Mallada no me ha felicitado, de momento”

Queipo ha recibido una avalancha de felicitaciones tras ser proclamado presidente del PP de Asturias. Echa en falta, sin embargo, que no lo haya hecho su predecesora en el cargo, Teresa Mallada. “De momento no me ha felicitado”, ha revelado en COPE. Sí lo ha hecho, en cambio, el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón.

Críticas a Barbón y ausencia de ministros asturianos

El nuevo líder del PP de Asturias ha vuelto a criticar a Adrián Barbón por su negativa a comparecer en el parlamento asturiano para explicar las consecuencias que tendrá para los asturianos el pacto de investidura de Pedro Sánchez con los independentistas. "Estoy profundamente decepcionado con el comportamiento del presidente, Asturias no se merece un presidente que se esconde".

Sobre la ausencia de ministros en el nuevo Gobierno central, Queipo ha señalado que a Barbón "nada le hubiera gustado más" que llevar una cartera ministerial. Asturias, sin embargo, es la única autonomía gobernada por el PSOE que no está representada en el Consejo de Ministros.

"Barbón está alineado con Sánchez porque quiere que se cuente con él, así que debe ser el mayor decepcionado por no ser ministro", ha remarcado en estos micrófonos.