Este jueves, 26 de mayo, se cumplen tres años desde que Alfredo Canteli ganó a las elecciones a la alcaldía de Oviedo. Tres años, como el mismo alcalde dice, que han condicionado mucho la gestión en el día a día, sobre todo, desde que en 2020 estallase la crisis sanitaria. No obstante, el alcalde es optimista y está con mucha ilusión de poder ejecutar, al menos, algunas de la grades obras previstas para la ciudad. Desgrana como más inmediatas las obras en el Palacio de los Deportes, cuya licitación saldrá en breve, al igual que las pistas de atletismodonde se ubica fallido Spa del Naranco. En cuanto a la plaza de toros, el alcalde de Oviedo, reconoce que la cosa marcha más despacio porque todavía hay que sacar el proyecto a licitación para nombrar el arquitecto que diseña las obras, aunque confía en comenzar suejecución en 2023. Sobre la posibilidad de volver a celebrar ferias taurinas en Oviedo tal y como le piden los aficionados, Canteli señala "si ellos las pagan, perfecto, porque sale muy caro", "el recinto se destinará a fines culturales y deportivos", puntualiza el regidor ovetense, que añade, "yo no soy antitaurino, pero siempre lo dije, los toros en Gijón y la ópera en Oviedo". Respecto al momento en el que se encuentra la negociación con el Ministerio de Fomento para el futuro uso de la fábrica de armas de la Vega, Alfredo Canteli, señalaba que "el propio presidente Barbón ya se mojaba hace unos días anunciando la firma protocolaria para antes del verano".

Era obligado preguntarle por el centro ecuestre El Asturcón. Hace unos días el equipo de Gobierno municipal aprobaba volver a destinar el recinto para lo que fue concebido: la hípica. Canteli señala que "¿me hubiera echado a la piscina a recuperar El Asturcón sino hubiese posibilidades?, claro que hay empresa, vamos a trabajar para que así sea, les guste a algunos o no", añade que "hay dos o tres empresas interesadas, una de ellas, muy importante".

En el ámbito puramente político, y preguntado por la relación con el presidente del Principado, señala que nunca estoy contento con el dineroque nos da el Principado, pero reconoce las inversiones autonómicas en los IES de La Corredoria y La Florida, dinero que también llegará para la Glorieta de Luís Oliver, además de la Estación Intermodal y la Ronda Norte. Añade que "me llevo bien con Barbón, podemos dejar de hacerlo en cualquier momento". También ha habla de las relaciones con el presidente del PP, Alberto Núñez -Feijóo: "lo conozco hace mucho tiempo, me llevo muy bien con él, y quedó claro cuando estuvo hace pocas fechas en el Teatro Campoamor".

Sobre posibles cambios en la lista electoral de cara a las próximas elecciones, señala que "algún cambio habrá, alguno obligado y otro porque quizá haya personas que no quieran seguir". ¿Irá Ignacio Cuesta en la lista de Alfredo Canteli?, "ni si ni no, no se lo que va a pasar". Tampoco tiene claro si acudirá a esas elecciones con el carné del PP, "es algo que no me preocupa, como tampoco le preocupa a Núñez-Feijóo".

Alfredo Canteli no quiere pensar en posibles coaliciones de Gobierno de cara al próximo mandato, ni oir hablar de VOX: "aspiro a la mayoría absoluta", señala.

Era obligado hablar de las posibilidades que tiene el R. Oviedo de jugar el play-off de ascenso a Primera División: "hombre yo agradecería que el Sporting ganara a Las Palmas, pero también confío en el Burgos, donde tenemos gente muy nuestra, aunque primero tenemos que ganar nosotros, porque estropeamos el play-off perdiendo en Las Palmas, pero hay que ser positivos".