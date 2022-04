La alcaldesa de Gijón, sobre los hombres: "Tengo el empeño de creer que no son animales, si no seres humanos"

Nueva polémica generada, en Gijón, por el equipo de gobierno local. Concretamente, por la alcaldesa, la socialista Ana González, que, en un acto de partido, ha hablado de los hombres en los siguientes términos:

"Yo, de verdad, sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos; y sigo creyendo que no funcionan por instinto, que son racionales; tengo este empeño, que no son pura explosión fisiológica descontrolada", ha dicho González que, incluso, ha apelado a una doctora que se encontraba en el evento: "Tengo aquí alguna médica... son así, ¿no? Son racionales...", ha repetido la alcaldesa de Gijón de forma irónica.

Las palabras están corriendo como la pólvora por las redes sociales, generando una ola de rechazo. "No tengo definición para esa señora", "La ciudad más grande de Asturias gobernada por esto. Te ríes hasta que recuerdas los 62.000 € que cuesta", o "Esta es la candidata que la FSA de Adrián Barbón defiende que se presente a la reelección, en 2023, en Gijón... Qué "salada" ye, ¿eh?", son algunos de las comentarios que se leen en las redes sociales.

