El ajedrez, una gran alternativa para desengancharse de los videojuegos y las consolas

La serie televisiva "Gambito de Dama" ha generado una fiebre por el juego del ajedrez que parece vuelve por sus fueros cuando en la época de campeones tan brillantes como Boris Spassky, Anatoly Karpov o Garry Kasparov este ancestral juego de origen indio había despertado el interés en miles de niños y adolescentes de todo el mundo. Hay quien califica el juego del ajedrez como un juego-ciencia. En todo caso, entra en el ámbito del deporte, no físico, pero sí intelectual. Pero, ¿cuales son los beneficios del ajedrez?. El primero que si somos capaces de involucrar a los niños y niñas en los colegios o en el ámbito familiar, seguro que podríamos conseguir que se olvidasen, al menos, durante algunas horas de los videojuegos o de la consola. Aquí te dejamos algunos beneficios de este interesante juego:

Quizá el más predominante es que eleva el coeficiente intelectual, la capacidad para resolver problemas o las habilidades matemáticas, lectoras y de memorización. En este sentido, ejercita ambos hemisferios cerebrales en contra de lo que se pensaba en un principio, que ejercitaba sólo el hemisferio izquierdo. Mejora la creatividad y potencia la memoria, y es que es muy necesario el uso de esta habilidad para ser un buen jugador de ajedrez. Una de sus principales virtudes es que facilita la concentración, y es que es una disciplina que requiere de una gran concentración, hasta el punto de que los jugadores pueden abstraerse totalmente de todo lo que les rodea durante una partida.

Una de sus virtudes, a largo plazo, es que ayuda a prevenir el Alzheimer. Hay estudios que reflejan como personas mayores de 75 años que durante su vida habían jugado al ajedrez están mucho mejor preparados contra esta enfermedad y otro tipo de demencias que otras personas de esa edad que no habían jugado nuncal con lo que su cerebro envejece de forma más rápida. No nos olvidemos que el cerebro es un músculo más de nuestro cuerpo, al igual que el corazón, y que como tal necesita ser ejercitado. Así que, si necesitas estimularte para iniciarte en este apasionante juego, te remitimos al comienzo de este texto, no te pierdas la serie "Gambito de Dama".