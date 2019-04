Aitana ofrecerá un concierto en Gijón este verano

La exconcursante de OT, Aitana Ocaña, ofrecerá un concierto el 26 de julio en Gijón, dentro del festival Gijón Life, en la explanada de la Escuela Superior de la Marina Civil, en el Campus Universitario de la ciudad asturiana,

Las entradas saldrán a la venta el jueves, 2 de mayo, en la páginas web de Gijón Life, según ha informado la organización.

Desde que salió hace un año de la Academia de Operación Triunfo, la vida de Aitana ha dado un vuelco de 360 grados. Es imagen de multitud de marcas, tiene casi dos millones de seguidores en Instagram y su primer trabajo, 'Trailer', ya ha conseguido doble disco de platino.

Canciones como 'Arde', 'Can't stop feeling', 'Issues' o 'No puedo vivir sin ti', cuentan con millones de visitas en Youtube y otras plataformas, aunque sin duda su éxito más grande tanto en España con en el extranjero ha sido 'Lo malo', un sorprendente tema inédito urbano compuesto por los hit-makers Will Simms y Jess Morgan.

Los precios de las localidades son los siguientes: entrada Golden Ring: 60 euros + gastos de gestión (300 unidades) y entrada general: 28 euros + gastos de gestión.