La advertencia de los médicos de Asturias ante el aumento de las listas de espera sanitarias

Las listas de espera sanitarias siguen 'engordando' en Asturias. Según la Consejería de Salud, hay 25.139 personas aguardando por una intervención quirúrgica; 2.051 más que hace un año. También ha aumentado, de un año a otro, el tiempo de espera, aunque es muy similar: 94 días; o sea, algo más de tres meses.

Además, ya son más de 111.000 los asturianos que están esperando por una primera consulta con el especialista, 13.000 más que el año pasado. Y unas 43.500 personas aguardan por una prueba diagnóstica, casi 3.000 por encima de las que lo hacían hace 12 meses.

Los motivos, según los médicos

El problema de las demoras de la sanidad asturiana tiene difícil solución. Al menos, es lo que advierte, en COPE, el secretario general del SIMPA (Sindicato Médico Profesional de Asturias), José Antonio Vidal. Según ha explicado, hay dos causas: el "retraso histórico" que generó la pandemia y el envejecimiento poblacional.

Por ello, el plan de choque anunciado por el Principado que ha permitido aumentar la actividad y recuperar niveles previos a la llegada del coronavirus, está dando un resultado "escaso", según Vidal.

"Tenemos una lista cada vez más creciente de entradas y las salidas no se compensan por mucho que se apuren", explica el secretario general del SIMPA que, sin embargo, defiende que hay que acabar con las listas de espera en patologías graves: "Hay que sacar el trabajo y eliminar las listas de los procesos más graves; porque ahora tenemos personas que aguardan para un tratamiento oncológico, y eso no puede ser", ha zanjado en COPE.

En cualquier caso, celebra que el plan de choque llevado a cabo hasta ahora vaya a convertirse en estructural y celebra que, en las listas de espera, vaya a tenerse en cuenta no solo el tiempo, sino la gravedad de la patología: "No puedes meter en el mismo saco un juanete que una prótesis de cadera, no tiene sentido". Vidal pide, además, "actualizar el catálogo de prestaciones que se dan a través de estos planes porque se ha quedado completamente obsoleto desde 2010 y entorpece la incorporación de técnicas y procedimientos y la agilización de los mismos".