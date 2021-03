El acusado de matar a David Carragal con una patada dice que sólo quería empujarle

El acusado de provocar la muerte del profesor pixueto David Carragal con una fuerte patada en la cabeza en el barrio ovetense de La Florida, en 2019, ha asegurado este lunes que "es inocente" y, tras admitir que estaba borracho, ha afirmado que la víctima les amenazó a él y a sus amigos "con rajarles", por lo que él "sólo quería empujarle y salir corriendo".

La Audiencia Provincial ha acogido este lunes la primera sesión del juicio con jurado, en el que la Fiscalía pide once años de prisión para el acusado, Jorge C.C., por un delito de homicidio, mientras que la acusación particular eleva su petición a 16 años por asesinato.

En el banquillo de los acusados también se sientan otros dos jóvenes, Ramón B.D. y Antonio S.S., para los que la Fiscalía no dirige acusación, aunque la acusación particular les imputa sendos delitos de omisión del deber de socorro por no auxiliar a la víctima, por los que afronta una petición de sendas multas de 7.200 euros.

Jorge C.C., que se ha negado a responder a las preguntas formuladas por la acusación particular, ha indicado que el 11 de junio de 2019 estuvo con sus dos amigos en las fiestas de La Florida y cuando los tres se dirigían al Oviedo antiguo a seguir disfrutando de la noche coincidieron con la víctima que les amenazó con "rajarles" por mirar a las chicas que iban con él.

A continuación, según su versión, él le dio un empujón a Carragal "para apartarle y echar a correr" al ver a la víctima levantar un brazo.

Tras admitir que no observó que portara algún objeto, ha relatado que vio cómo se desestabilizó, pero no caer al suelo.

Por su parte, Ramón B.D. ha afirmado que Carragal le espetó "Eres tonto, ¿qué miras?" cuando miraba a las dos chicas que iban con él y, en tono agresivo y amenazante, empezó a insultarle, momento en que Antonio S.S. se les acercó, las dos chicas cruzaron de calle y desconoce en qué posición se colocó Jorge C.C.

Ha asegurado que los tres amigos estaban borrachos y ha negado su versión anterior en comisaría y el juzgado donde afirmó que Jorge C.C. se había agachado para darle una patada en la cabeza a Carragal y éste cayó al suelo desplomado, ya que hoy ha explicado que sólo recuerda que la patada le impactó "del hombro hacia arriba, pero no sabe si fue a la cabeza".

Antonio S.S. ha ratificado que Carragal amenazó a Ramón B.D. por mirar a las chicas, momento en que Jorge C.C. se puso a la derecha de Ramón y le lanzó una patada a David que quedó "agarrotado y tenso" pero desconoce si le alcanzó en la cabeza.

Según las acusaciones, el 11 de junio de 2019, sobre las 4:50 horas de la madrugada, Jorge C.C., Ramón B.D. y Antonio S.S. se acercaron a las jóvenes S.C. y B.P. que estaban con David Carragal esperando un taxi y les pidieron tabaco y mechero.

Ante su insistencia, las mujeres cruzaron la calle y cuando Carragal se quedó solo con Jorge C.C., éste le propinó una fuerte patada en la cabeza, que le hizo caer de espaldas semiinconsciente y a plomo, y golpearse violentamente la zona parieto-occipital contra el suelo e inmediatamente los tres jóvenes huyeron corriendo.

La acusación particular mantiene que cuando Carragal se quedó solo los tres acusados le rodearon y Jorge C.C. se puso en posición "como para golpear un balón, al ser futbolista", y lanzó una potente patada a la cabeza de David, que le fracturó el cráneo.

El abogado defensor de Jorge C.C., Gabriel Cueto, que pide su absolución, ha explicado que los tres jóvenes ni son pandilleros, ni una banda, ni asalariados del crimen.

Los abogados Sergio Herrero y José Joaquín García, en nombre de Ramón B.D. y Antonio S.S, respectivamente, han mantenido que lo único que hicieron fue "una estupidez" al salir corriendo tras la agresión.