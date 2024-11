Una tienda de Oviedo se rebela contra el Black Friday: "Es insostenible"

En plena avalancha de compras provocada por el Black Friday, algunos pequeños comercios de Oviedo han decidido desmarcarse de esta tradición importada de Estados Unidos. Consideran que este fenómeno, que ha ganado fuerza en los últimos años, es perjudicial para sus negocios y para el modelo de consumo en general. Las ofertas masivas de estos días dejan tocado al comercio local, que alza la voz contra una dinámica que califican de insostenible.

En la capital asturiana, comerciantes como Nuria Fernández, propietaria de una zapatería en una céntrica calle de Oviedo, han decidido no sumarse a esta campaña de descuentos. Para ella, el motivo principal es la fidelidad al cliente habitual y el riesgo económico que estas fechas pueden acarrear.

“Tengo que respetar al público, porque si una clienta me vino a comprar antes de ayer y hoy ve el producto más barato, igual no me dice nada, pero la próxima vez va a otra tienda”, ha contado en COPE Oviedo.

Nuria Fernández Nuria Fernández, dueña de una zapatería en Oviedo

Nuria señala que el problema no es solo el Black Friday en sí, sino cómo ha evolucionado y se ha extendido en el tiempo. “Antes era un día, pero ahora se ha alargado tanto que enlaza con el Cyber Monday y, en algunos casos, hasta con promociones que duran una semana entera. No puede ser que termine el Black Friday, lleguen las promociones especiales de Navidad y, después, las rebajas. El pequeño comercio no puede sostener tantas promociones seguidas”, lamenta.

EFE/ Toni Albir Comercio se prepara para el 'black friday'

A esto se suma la carga del IVA, que afecta especialmente a sectores como el suyo. En el caso de su tienda de calzado, al igual que las de ropa o complementos, paga un 26,20% de IVA, lo que dificulta aún más su capacidad de competir con las grandes cadenas o plataformas en línea.

“Es brutal, no podemos abarcarlo todo. Los márgenes son muy ajustados, y estas campañas de descuentos no son viables para nosotros”, asegura.

Un comercio de cercanía que crea vínculos

El pequeño comercio vive, principalmente, de la gente de proximidad, de los vecinos de los barrios y las calles cercanas a los establecimientos. Nuria, que lleva 15 años en su tienda, valora especialmente esta relación cercana con los clientes.

Pixabay Black Friday

“Al final somos como una familia. Haces un vínculo muy bonito con la gente y eso hay que mantenerlo. Hoy en día, con internet y todo esto, estamos perdiendo las relaciones personales”, reflexiona.

Este enfoque, basado en la cercanía y el trato directo, es lo que diferencia al pequeño comercio de las grandes superficies y las plataformas online. Para comerciantes como Nuria, la clave está en valorar la calidad del producto, el servicio personalizado y la contribución del comercio local a la vida y la economía de los barrios.

Reivindicar un modelo de consumo diferente

Por eso, muchos pequeños negocios de Oviedo han apostado por el “No Black Friday” como una forma de reivindicar un modelo de consumo más sostenible, que respete tanto a los clientes como a los propios comerciantes.

Frente al atractivo de las grandes ofertas, estos negocios ofrecen algo que las grandes cadenas no pueden: cercanía, confianza y un trato humano que, como señala Nuria, “es lo que de verdad crea fidelidad y marca la diferencia”.