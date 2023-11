Pasan los años y siguen las mismas adicciones: alcohol y tabaco, las más frecuentes

Alcohol, tabaco, cannabis y psicofármacos. Son las sustancias adictivas que más consumo tienen entre la población tanto joven como adulta. Y no son nuevas sustancias, son las tradicionales. Este martes han arrancado en Oviedo las Jornadas 'Municipio y Adicciones', que en esta vigésimoquinta edición ponen el foco en dar un enfoque interseccional al tratamiento de las adicciones. Saber cómo afectan según la clase social, el origen étnico o la edad y dotar de mecanismos a la población a la que afectan más allá de los enfoques globales.

Porque los expertos piden a las Administraciones que den respuestas a estos sectores. E incluso, más añaden otro factor de riesgo en Asturias al que atender y que tiene que ver con nuestra particularidad geográfica. Charo González Arias es profesora en la Universidad de Oviedo y pone el foco en la desigual llegada de recursos según la peculiar distribución de Asturias: "En Asturias tenemos que incluir el factor de la ruralidad. Por nuestra disposición geográfica. Las alas del Principado. La atención y los servicios están centralizados. Hay más riesgo de que no tengan respuesta adecuada". Y ahí es donde tiene que llegar la ayuda de las administraciones: "El papel lo resiste todo y se hacen políticas para grupos homogéneos. El análisis interseccional busca incorporar la diversidad de situaciones para identificar y hacer un análisis pormenorizado".

Consumo de alcohol y tabaco en mujeres adolescentes

Ese enfoque interseccional se ve por ejemplo con un dato que explica Arancha Fernández, de Proyecto Hombre: "Gracias a los estudios de género se ha puesto encima de la mesa una realidad que afecta a las chicas adolescentes. Vemos que las chicas en mayor medida que los chicos realizan consumo de alcohol y de tabaco y que en mayor medida que los chicos realizan prácticas abusivas en relación a estas dos. Un consumo en atracón o con intoxicaciones etílicas. Es una realidad que quizá hace una década no estaba tan clara". El enfoque interseccional ha permitido detectar ese grupo de riesgo y ahora se trata de elaborar políticas o medidas para ayudar a ese sector de la población.

El uso del teléfono móvil

Y no se olvidan en las Jornadas 'Municipio y Adicciones' de lo nuevo. Pese a que las adicciones tradicionales siguen siendo las que más preocupan, también se habla de las nuevas tecnologías. De cómo afecta a los chavales el uso del teléfono móvil. Desde Proyecto Hombre, Arancha Fernández no cree que el problema sea que los niños usen el teléfono, si no lo que hacen con él: "Tenemos que supervisar el uso de la tecnología. A través de cualquier aparato se puede acceder a contenido de muy diverso tipo que puede no ser adecuado para la edad. No es tanto que tengan o no tengan móvil. Es el uso que hacen y qué supervisión hay sobre ese uso". Y también pone deberes a las administraciones: "Tiene que haber un marco regulatorio. Y por supuesto también medidas de carácter educativo y de acompañamiento".