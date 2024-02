Oviedo pide al Principado "diálogo" para acelerar la recuperación la zona de El Cristo/Buenavista

En el año 2014, el Hospital Universitario Central de Asturias finalizaba su actividad en el antiguo emplazamiento, en el centro de Oviedo y se trasladaba a La Corredoria, al Hospital actual. Diez años después, los edificios del antiguo HUCA están en una situación indigna. En el interior no quedan ni los azulejos y en el exterior la maleza se come las fachadas. Las administraciones no han sido capaces de desbloquear el futuro de la zona. Principado y Tesorería de la Seguridad Social no han conseguido avanzar. Hasta ahora, que parece que se empieza a despejar el horizonte. A una velocidad lenta se va activando el dominó que llevará a la Universidad a esos terrenos y a las dependencias de Justicia a los que la institución académica libere en Llamaquique. Un entramado en el que entran en juego múltiples administraciones e intereses y en el que el Ayuntamiento quiere estar presente aunque no tenga una incidencia directa sobre los terrenos o los edificios.

En esa línea, el Pleno ha aprobado hoy una moción de Izquierda Unida, que ha apoyado el PP y el PSOE para impulsar el diálogo y para pedir al Principado que tenga en cuenta al consistorio. Son más de 225.000 metros cuadrados, en el eje comprendido entre la calle Fuertes Acevedo al norte, Cristo de las Cadenas al sur, Burriana al oeste y Julián Clavería al este. Nacho Cuesta, edil de Planeamiento Urbanístico ha respaldado la petición de Izquierda Unida: "Tener un conocimiento cierto, cabal y oficial de sus intenciones acerca de la reordenación y revitalización de un espacio olvidado como es El Cristo/Buenavista". Cuesta hizo referencia al proyecto que había nacido en 2016 y que parecía aunar voluntades, pero que acabó encontrando el rechazo de la Tesorería, lo que lo llevó al traste.

Y ha defendido que con el paso de los años ha seguido interesándose con el desarrollo de soluciones: "Seguimos requiriendo del Principado información desde entonces para saber ideas para reconducir el proceso. Y lo hicimos de manera discreta. Nunca lo trasladamos a este Pleno ni a otro órgano las negativas del Principado a facilitar información. Ha llegado el momento, ahora sí, con las competencias definidas, de exigirle el Principado que actúe. Es un entorno urbano estratégico. Es un ámbito de oportunidad. No puede seguir en ese estado. Colaboración plena, lealtad, pero exigencia y firmeza en el ámbito de las responsabilidades. En este caso, al Principado".

El Ayuntamiento no quiere demorar más la situación en el barrio. Garantiza celeridad, como a la hora de conceder la licencia del proyecto de demolición al Principado y a la de cerrar las instalaciones requerida por la Tesorería. A la par que quiere darle una nueva vida a la Plaza de Toros en esta legislatura y darle un empujón al Calatrava, algo que el equipo de gobierno dice que está cerca de conseguir. Cuesta insistió en apremiar al Principado: "La falta de comunicación oficial por parte del Principado no la hemos trasladado públicamente como crítica. La hemos asumido como algo que podía ser razonable, pero que ahora ya no lo es. Este equipo de gobierno se ha enterado de las negociaciones para la cesión de los edificios de la Tesorería a la Universidad por la prensa. Este Ayuntamiento se ha enterado de que hay un acuerdo a tres bandas entre el Principado, Universidad y Justicia para ocupar edificios libres que la Universidad deje libres por la prensa. Y no hemos dicho absolutamente nada. Y es una situación objetivamente criticable. Hemos dado un margen de tiempo muy prudente para que se conformen los equipos y para que el Principado defina quien va a ser el interlocutor".

Gaspar Llamazares ha pedido al ente autonómico una "actitud activa" y ha propuesto la creación de una Comisión para seguir el desarrollo y los avances del proyecto.

Agencia de Salud Pública

También ha habido consenso importante a la hora de pedir para Oviedo la Agencia de Salud Pública. Concretamente para el entorno de La Vega. Ha sido una propuesta también de Gaspar Llamazares: "Existe la coincidencia de que va a ser un ámbito biosanitario. Habrá también iniciativas de carácter cultural, de equipamiento social... El tema de las Agencias Estatales será objeto de un pulso entre las CCAA. Vamos a situarnos bien. Hay que combinar estrategia y oportunidad. Y hoy hay la oportunidad de reafirmar esa aspiración de Oviedo. Creemos que hay que adelantarse. La Vega es el emplazamiento idóneo".

El alcalde Alfredo Canteli ya había trasladado al presidente del Principado el posicionamiento de Oviedo. Y el popular Mario Arias lo reafirma: "Estamos absolutamente alineados con la idea, la propuesta y la realidad y el sueño de que Oviedo pueda acoger la sede de la Agencia Estatal de la Salud Pública. Reunimos los méritos suficientes, tenemos los espacios adecuados para poder establecer esa Milla de la Bata Blanca. El momento es este. Otra oportunidad histórica".

El PSOE también ha aprobado la propuesta, aunque con dudas sobre su ubicación exacta, hasta que no se desarrolle el Plan de Usos para el entorno de La Vega. VOX también ha secundado la petición.