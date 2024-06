Un lobo devora a una burra cerca de Oviedo a plena luz del día: "Tenemos miedo de salir a caminar"

Un animal salvaje vuelve a ser noticia en el entorno de Oviedo. Si un oso merodeaba, hace una semana, las casas de Puerto; esta vez ha sido un lobo el que, a plena luz del día, ha devorado a una burra en Caces, a doce kilómetros del casco urbano de la capital asturiana. La burra tenía solo un mes de vida y se llamaba 'Blanquita', "porque era blanca entera, era albina", ha contado, en COPE, su propietario, Daniel Suárez.

El animal estaba en una finca junto a la carretera, entre dos casas habitadas, y cuando Daniel se asomó a la ventana, vio que el lobo se comía a dentelladas al animal. Y no es la primera vez que ocurre algo similar. De hecho, es el tercer ataque que sufren los animales de Daniel en menos de un año. Asegura que no tiene animales con la motivación de que le paguen, pero destaca que "la cantidad por los daños del lobo es irrisoria; parece que se están riendo de uno". Son 132 euros, que "no te dan para comprar nada".

Un lobo en Asturias.EFE/ J.L.Cereijido



Ataque a humanos

La preocupación, en Caces, no tiene que ver los animales. Los vecinos temen que, cualquier día, los lobos ataquen a las personas: "Yo conozco gente que antes salía a caminar y no se atreve", ha contado. Asegura que "tienen miedo a salir a caminar; porque el hambre es muy mala y el lobo se tirará a comer lo que sea".

El acercamiento de los animales salvajes a los núcleos urbanos es cada vez mayor. A los jabalíes dándose un baño en la playa de Gijón; se ha sumado, en los últimos días, un oso pardo paseando por las proximidades de Oviedo.

Lobo en Asturias.EFE/ J.L. Cereijido



En el caso del lobo, además, se agrava por la imposibilidad de abatir ejemplares para controlar la especie, debido a su inclusión en el listado del Lespre por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, una decisión que no comparte el Gobierno del Principado.