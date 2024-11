El HUCA cambia el estrés por melodías, menos alarmas y más música en la UCI

Durante años, los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) han convivido con un entorno cargado de ruidos y alarmas constantes. Monitores y equipos médicos llenaban las salas con un sinfín de pitidos agudos que, día y noche, creaban un ambiente que resultaba estresante tanto para los pacientes como para el personal sanitario. Sin embargo, esta situación ha comenzado a cambiar de forma radical gracias a un innovador programa que el HUCA ha implementado con el objetivo de humanizar la experiencia hospitalaria y reducir la fatiga mental que conlleva el ingreso en la UCI.

Un proyecto pionero en Europa para reducir el ruido

El nuevo programa, único en Europa, se centra en la reducción del ruido generado por los equipos de monitorización. Según explica la directora del HUCA, José Villanueva, “muchos de los pacientes ingresados en estas zonas llevan conectados tal número de monitores que generan un concierto de alarmas continuas y, en ocasiones, extremadamente estridentes”. Por este motivo, el hospital ha decidido rediseñar el sistema de alarmas de los monitores Philips para hacerlas menos agresivas.

Pixabay Habitación de hospital

“Se ha revisado todas las alarmas para identificar cuáles resultaban realmente necesarias y cuáles no. Después, un equipo de ingenieros de sonido y músicos trabajó en la creación de una nueva cadencia para los pitidos, que ahora suenan de forma más suave”, detalla Villanueva. Gracias a este proyecto, el hospital ha logrado reducir en un 66% el nivel de ruido en la UCI, disminuyendo la carga de estrés tanto en los pacientes como en sus familiares y en el propio personal médico.

La directora destaca que el objetivo principal del programa es “mejorar la calidad del ambiente en la UCI, ya que un entorno más calmado favorece la recuperación de los pacientes”. Los estudios indican que la exposición prolongada a sonidos estridentes y constantes puede generar fatiga mental y empeorar el estado anímico de los pacientes, lo que impacta negativamente en su proceso de recuperación.

La música como herramienta terapéutica en la UCI

Pero este esfuerzo por humanizar la UCI no se queda solo en la reducción del ruido. El HUCA ha puesto en marcha una iniciativa que introduce la música en las salas de cuidados intensivos. Doce músicos de la Oviedo Filarmonía han comenzado a ofrecer conciertos de cámara en directo para los pacientes, sus familiares y el personal sanitario. Cada lunes, durante las próximas doce semanas, las estancias de la UCI se llenarán de música clásica, con el propósito de generar un ambiente más relajado y beneficioso para la salud.

Pixabay Nota musical

Villanueva subraya la importancia de esta iniciativa: “Cuando se dice que la música sana el alma, no es solo una frase hecha. Existen evidencias científicas que avalan que la música tiene un efecto positivo en la rehabilitación neuropsicológica y cognitiva”. Según la directora, el ingreso en la UCI no solo implica a pacientes que se encuentran intubados o en estado crítico. “Entre ese estado y el alta médica, hay un período en el que los pacientes se encuentran en una situación delicada, rodeados de múltiples alarmas y en un entorno que no les permite desconectar de su enfermedad. En ese contexto, la música resulta muy beneficiosa para aliviar el estrés, ayudarles a evadirse y contribuir a su bienestar emocional”.

Pixabay Equipo de hospital

El programa de conciertos en la UCI no solo busca mejorar el ánimo de los pacientes, sino también proporcionar un respiro al personal sanitario, que trabaja en un entorno de alta presión. La iniciativa forma parte de un plan más amplio de humanización que el HUCA está llevando a cabo para transformar el concepto de atención hospitalaria, enfocándose en el bienestar integral de los pacientes.

Con estas medidas, el HUCA se posiciona como un referente en la humanización de la asistencia sanitaria, demostrando que la tecnología, la música y el cuidado emocional pueden integrarse para mejorar significativamente la experiencia de los pacientes y sus familiares en momentos difíciles.