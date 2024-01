La Fundación Vinjoy impulsa un Plan para "elevar el estatus de la intervención socioeducativa"

La Fundación Vinjoy, referente en la intervención socioeducativa en Asturias y España, se ha puesto una meta: potenciar y dignificar las profesiones que tienen que ver con el sector socioeducativo. En este 2024 que acaba de arrancar van a impulsar un Plan Estratégico hasta 2027, en colaboración con instituciones académicas, para tratar de darle un estatus mayor a las ocupaciones laborales que tienen que ver con las labores socioeducativas que desarrollan.

Adolfo Rivas, gerente de Vinjoy, explica esa intención: "Hay que elevar el estatus de la intervención socioeducativa para que no sea una cosa anecdótica o colateral. Que sea esencial en la construcción de la sociedad. Una evolución de las profesiones que ahora tenemos en la acción social. No solamente dignificarlas. También elevarlas. No puede ser que todo el mundo te felicite por lo que haces, pero no quieran que sus hijos se dediquen a esto porque van a tener una vida especialmente dura. Necesitamos que sean profesiones que influyan en la construcción de la comunidad, que no sean complementarias".

Porque el horizonte demanda formación y atención: "Es un momento en el que la vulnerabilidad está rompiendo todas sus fronteras. La población adolescente es vulnerable en un porcentaje muy alto. Y lo demuestran los datos de problemática de salud mental. Desde la vulnerabilidad tenemos herramientas para colaborar en la construcción social común. Para hacer eso necesitamos influencia social".

Este jueves han recibido músculo económico para poder desarrollar sus proyectos. Concretamente casi 20 mil euros que llegan desde la recaudación de la San Silvestre de Oviedo, que en esta edición ha ido a parar a la Fundación Vinjoy. 26 voluntarios de la institución han devuelto esa colaboración participando como voluntarios durante la prueba, en la que han corrido 6.500 atletas. Rivas ha recibido el cheque de manos del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y ha agradecido al consistorio el apoyo a la entidad, que en 2023 cumplió cien años: "Nos parece bonito y una guinda para toda la gente que estaba allí corriendo. Que esa actividad que se hace con ganas tenga un fin social".