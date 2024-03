Esta es la calle de Oviedo donde se van a intensificar los controles de velocidad con un radar móvil

El Ayuntamiento de Oviedo reforzará la presencia del radar móvil con el que cuenta la Policía Local en la ronda sur de la ciudad, tras las quejas de varios vecinos por el exceso de velocidad con el que algunos vehículos circulan por la zona. Lo confirmaba en COPE el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado:

"Vamos a incidir más con el radar móvil ahí", asegura, recordando que ese radar móvil "se traslada por toda la ciudad y ese es uno de los puntos donde se instala en más de una ocasión". "Que los vecinos no tengan notificación de que se denuncia a conductores, no quiere decir que no se haga. Hay muchos que se llevan la sorpresa cuando les llega una sanción de ahí, de la ronda sur."

Prado tampoco descarta instalar un radar permanente en esta ronda, cuando se ponga en marcha la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad. "Cuando se instale la Zona, va a haber una partida de radares distribuidos por la ciudad, y es fácil que ahí, en la ronda Sur, vaya uno de ellos".





De momento, lo que ya hay instalado es un "radar preventivo", dotado con una pantalla que indica a los conductores la velocidad a la que están circulando para que, voluntariamente, no superen el límite de 50 kilómetros por hora que existe en la ronda.

Este radar, además de advertir a los conductores, permite a los técnicos municipales estudiar cómo se circula en esa calle. "Ese estudio nos sirve para valorar si los conductores circulan excediendo la velocidad y en qué porcentaje lo hacen", explica Prado, destacando que "los resultados son que, efectivamente, hay conductores de que va a una velocidad excesiva, pero no es un porcentaje elevado ni mucho menos".

El concejal de Seguridad Ciudadana asegura que "la mayoría de los conductores van a una velocidad adecuada", al igual que son pocos que se saltan un semáforo en rojo, recalcando que "no me cansaré de resaltar el civismo de los ciudadanos de Oviedo".