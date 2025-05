Este es el error que cometes cada noche y que no te deja descansar

Oviedo - Publicado el 25 may 2025, 09:30

Dormir con la tele encendida, mirar el móvil en la cama o no bajar bien la persiana puede parecer algo sin importancia, pero tiene más impacto del que imaginamos. Incluso la luz de la calle colándose por la ventana puede estar alterando nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. La luz artificial por la noche rompe el ritmo natural del organismo, bloquea la melatonina ,la hormona que nos ayuda a dormir, y, con el tiempo, puede aumentar el riesgo de problemas como diabetes tipo 2, trastornos metabólicos o incluso ciertos tipos de cáncer.

Como el resto de animales, los seres humanos hemos evolucionado durante millones de años adaptándonos a un ritmo natural de luz y oscuridad. Alterar ese ciclo tiene consecuencias, y hoy sabemos que no son menores. Juan Carlos Mayo Barrallo, profesor de la Universidad de Oviedo, lo explica con claridad: la exposición prolongada a la luz artificial durante la noche tiene un precio, y no solo en términos de descanso.

Nuestro cuerpo está programado para funcionar en armonía con la luz del día y el descanso nocturno. Saltarse esa norma biológica puede alterar funciones esenciales como el sueño, la digestión, la producción de hormonas o incluso el sistema inmunológico.

Alamy Stock Photo Problemas para dormir.

Más riesgo a largo plazo

El impacto más preocupante de esta disrupción del ritmo biológico se detecta en la salud metabólica y en el riesgo de ciertas enfermedades. “La exposición prolongada a luz durante la noche puede aumentar el riesgo de cáncer, especialmente de mama y de próstata, y también favorecer el desarrollo de síndrome metabólico y diabetes tipo 2”, afirma Mayo. No es una relación directa, aclara, pero sí hay un vínculo demostrado: “No quiere decir que por trabajar a turnos vayas a desarrollar un tumor, pero añade un factor de riesgo que suma en la balanza”.

Esa alteración del reloj interno recibe el nombre de disrupción circadiana y afecta a todo el cuerpo. “El ritmo sueño-vigilia no es un capricho, es una necesidad biológica”, subraya el investigador.

Pixabay Reloj despertador

el gran enemigo

Aunque pueda parecer que el trabajo nocturno es lo más perjudicial, la realidad es más compleja. Según Mayo, los turnos rotativos, en los que los horarios cambian continuamente, son aún peores para el cuerpo.

“Nuestro organismo tolera mejor un horario nocturno estable que estar cambiando constantemente. El cuerpo necesita rutinas para funcionar bien”, explica. Es precisamente ese cambio repetido de ciclos lo que más afecta a las personas que trabajan en horarios irregulares.

“Esa inestabilidad cronobiológica puede provocar un desgaste invisible, pero acumulativo, que afecta al sueño, al metabolismo y a largo plazo, a la salud general”, advierte el profesor.

Pixabay Hombre trabajando durante la noche

Qué hábitos conviene cambiar

Las recomendaciones no son complicadas, pero sí importantes. Y no hace falta trabajar de noche para estar en riesgo. Los hábitos más comunes en casa, como mirar el móvil antes de dormir o ver la televisión con luces brillantes, también influyen. “La luz azul de las pantallas es la más potente a la hora de inhibir la producción de melatonina, la hormona que marca el comienzo de la noche en nuestro cuerpo”, señala Mayo. Esa hormona regula no solo el sueño, sino también otros ritmos fisiológicos diarios.

“Lo ideal es reducir la exposición a luz brillante por la noche y evitar especialmente la luz azul. Activar el modo nocturno en las pantallas o usar luces cálidas en casa ya supone una gran diferencia”, recomienda. Además, la investigación avanza hacia soluciones tecnológicas para minimizar daños en entornos laborales. “Ya existen filtros, gafas especiales y software que atenúan esos efectos. La ciencia trabaja en ello, pero lo más importante sigue siendo prevenir”.

En un mundo en el que la noche nunca termina, el descanso sigue siendo una necesidad biológica. Y, como recuerda el profesor, cuanto más entendamos cómo funciona nuestro cuerpo, más fácil será cuidarlo.