Oviedo
Oviedo

Accidente mortal en Asturias: fallece un hombre de 33 años tras una salida de vía en Pola de Siero

Los bomberos tuvieron que retirar una puerta del vehículo siniestrado para extraer el cuerpo del conductor

Coches de Bomberos de Asturias

112 Asturias

Redacción COPE Asturias

Asturias - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El domingo ha comenzado en Asturias con una noticia trágica. Un joven de 33 años ha perdido la vida tras sufrir un accidente de tráfico con su vehículo en la A-64 a la altura de la salida 21, en Pola de Siero, según la información facilitada por el  Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

 La víctima viajaba a bordo de un Renault Clío que se ha salido de la vía por causas que se desconocen cuando circulaba sentido Villaviciosa, según ha confirmado la Guardia Civil.

aviso a las 07.35 horas 

El Centro de Coordinación de Emergencias recibía el aviso a las 7:35 horas. En la llamada se indicaba que un coche se había salido de la carretera y había sufrido un accidente. El SEPA movilizó, de inmediato, a su Jefe de Bomberos en la Zona Centro y a seis efectivos del parque de La Morgal, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida para prestar auxilio a la víctima.

Hasta el lugar del siniestro también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que movilizó la UVI-Móvil de Oviedo y al médico y la ambulancia de Siero tras ser informados de lo ocurrido desde la sala del 112 del SEPA. 

Guardia Civil

Agente de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar de los hechos, los sanitarios pudieron comprobar que el único ocupante del vehículo había fallecido. Tras la pertinente autorización, los bomberos retiraron una puerta del coche para proceder a la extracción del cuerpo del interior del turismo. La dotación de bomberos también procedió a la señalización de la zona. Tras finalizar la intervención, los efectivos de bomberos retiraron a base a las 8:24 horas.

