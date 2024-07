En Asturias están muy orgullosos de sus gentes. Normalmente, uno se enamora sobre todo de formas de ser, de la forma de relacionarse y de detalles como los gestos o la hospitalidad. Y qué mejor forma de devolvérselo que respetando las expresiones que tienen en esta región, tal y como explica esta joven sobre algo que no debes decir.

Según el informe 'Felicidad y Calidad de Vida, Factores Clave 2022' que elaboró la Universidad de Castilla-La Mancha, Asturias es la primera comunidad con mejores niveles de bienestar social, es decir, que son los más felices de los más de 2.250 encuestados por toda España. Tienen razones para serlo.

Existen una serie de cosas que forman parte de la identidad asturiana. Muchas de ellas son tópicos sobre cómo ven desde fuera el Principado, pero hay un gran número de aportaciones que "la tierrina" ha hecho al globo terráqueo y que son mundialmente envidiadas. Uno de ellos es el Chupa-Chups, que ha hecho feliz a muchos niños.

Pero sin duda hay un brebaje que tiene gran culpa de muchas sonrisas. La sidra, esa bebida de baja graduación que se produce en la cornisa cantábrica y que es casi religión en Asturias, sana como ninguna. Eso sí, siempre se recomienda su consumo con precaución antes de que se convierta en un problema.

La expresión

Cuando oyen una gaita, sobre todo, si están fuera, no pueden evitar que se les pongan los pelos de punta. Cuando suena el Asturias de Víctor Manuel o Melendi, se descamisan y dan el do de pecho, no puede ser para menos. No tienen prisa, eso no va con nosotros. Tienen arte, no como el andaluz, pero son la mar de simpáticos.

También a veces hablan raro. Se les escapan expresiones que son muy suyas y ni tan siquiera se dan cuenta. Suele ser el hecho de que pongan una cara de extrañeza a su alrededor cuando lo descubren. Por eso no está de más conocer estos dichos para que no te pille de sorpresa y puedas mimetizar con el ambiente si vas a viajar.

Sobre todo, en verano, les encanta eso de irse "de folixa". Normalmente, se refieren a irse a una fiesta de prao con una buena orquesta y una cajina de sidra a mano. Es el modelo de planes que triunfa en Asturias cuando llueve menos, porque en realidad no deja de hacerlo, pero a veces da un respiro.

Es lo que les "presta pola vida", que traducido al madrileño es el "me renta". De hecho, oirás mucho el verbo prestar. No es que se estén dejando cosas todo el rato, bueno, a veces sí, pero seguro que es que están cómodos o que les gusta algo. Lo mismo te lo están diciendo a ti y te pilla desprevenido.

Nunca lo puedes decir

Pero si hay algo que les "presta" más que tú es la sidra. Normalmente, para proponértelo, te dirán que "vamos de chigres a chumar", porque en Asturias no hay bares, hay "chigres". Fundamental para salir a tomar algo allí es pedir que te "escancien un culín". Pero ojo, no lo pidas como te cuenta esta asturiana, porque puedes liar una buena.

El asturiano y el gallego son confundidos en muchas expresiones lejos de estos dos territorios. Pero el hecho de que sea común esta confusión, no quita que te puedan reprochar algo. Porque son muy simpáticos, pero no vengas a cambiar nada. Así que ten en cuenta esto si vas a ir a Asturias este verano.