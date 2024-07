Estefanía Rodríguez, nueva presidenta del PP de Avilés: "No debería haber fricciones"

El congreso local del PP en Avilés no ha podido ser más igualado. Estefanía Rodríguez se ha impuesto este lunes a Esther Llamazares en la votación por un solo voto de diferencia. Y eso que llegaba por detrás en la carrera de los avales. Esto deja ahora la circunstancia de que Rodríguez liderará el partido en la ciudad y Llamazares el grupo municipal en el día a día del consistorio. En un día después todavía de ajetreo, la nueva presidenta garantiza en COPE "unidad" y niega que vaya a haber fricciones.

Todavía asimilando el resultado y poniendo poco a poco la maquinaria a andar, Estefanía Rodríguez garantiza que la relación entre el partido y el grupo no se verá salpicada: "No debería. Siempre he insistido en que son dos órganos distintos, pero que tienen que complementarse. El grupo municipal lleva al ámbito municipal iniciativas y las directrices políticas deberían emanar del principal órgano de dirección, que es la junta local directiva. Mientras haya una relación de retroalimentación todo irá bien y será favorable. No entiendo que pueda ser de otra manera".

Pese a las fricciones propias de un proceso de congreso, Estefanía Rodríguez apuesta por la unidad: "No hay ningún tipo de veto. Vamos a trabajar unidos, no lo concibo de otra manera. El partido es un proyecto colectivo y el grupo municipal, los concejales y demás cargos orgánicos forman parte del proyecto".

Nuevo proyecto

Eso sí, la nueva presidenta viene con proyecto y con aires de cambio para la formación en la ciudad: "Hay que recomponer el partido desde las bases. Con un partido mucho más democrático y mucho más abierto. Con una gestión mucho más eficaz y transparente dando información constante al afiliado. Un partido muy abierto a la participación y a que todas las bases puedan formar parte de las decisiones importantes del partido".