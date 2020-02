El Principado sigue sin cubrir las “necesidades especiales” del Colegio Poeta Juan Ochoa

Elena García es la mamá de Dante, de 6 años y afectado por autismo, que estudia en el Colegio Poeta Juan Ochoa de Avilés. Un centro que hasta inicio de curso disponía de dos trabajadoras dedicadas a atender las “necesidades especiales” no solo de Dante, también de otros 7 críos que no son autónomos. Nos ha contado en el MEDIODÍA COPE que ahora solo hay una trabajadora que se ve incapaz de afrontar su tarea en solitario prestando a los niños la debida atención.

En el caso de Dante su autismo hace que necesite una vida ordenada, sin romper sus patrones, y para ello son necesarias caras conocidas que le reciban y acompañen cada mañana. Para Elena el Principado no está cumpliendo con su compromiso de facilitar educación inclusiva. Nos contaba que intentó cubrir la plaza, restando horas a una auxiliar de otro colegio de la ciudad, pero los padres de este centro no consintieron quedarse sin ella porque no tiene sentido “desvestir a un Santo para vestir a otro”. Elena está removiendo Roma con Santiago para que su hijo y el resto de compañeros reciban la atención debida y advierte de que no parará hasta que el Gobierno Asturiano cumpla con su obligación. Aquí puedes escuchar la entrevista.