La moda en Gijón se une para hacer más fuerza

36 tiendas de moda en Gijón se unen para tratar de captar nuevos clientes, sobre todo ligados al mundo del turismo de proximidad.

Es una iniciativa que surge de una serie de empresarios de la moda en Gijón, que ven como las ventas están descendiendo, por un lado. Y por otro, consideran que se puede captar más clientes si están todos unidos y apoyados por el Ayuntamiento de Gijón, a través de la Concejalía de Turismo y la Asociación de Diseño y Moda de Asturias. Su Presidenta es Teresa Laso y afirma que esta iniciativa “Gijón de Compras”, surge por la necesidad que plantearon varios empresarios de la moda en Gijón. “Todo surge, en unas reuniones que hacíamos en unos desayunos una serie de propietarios de tiendas. Nos dábamos cuenta de que no llegaba el comercio de moda a todo el turismo y a todos los ciudadanos. Se trata de lanzar el comercio de proximidad, el que presenta el pequeño comercio, en este caso de diseño y moda”.

No se trata sólo de un mapa

Desde la Asociación de 36 tiendas, tratan de hacer ver al público que hay una serie de comercios con un buen producto, en diferentes zonas de la ciudad. Teresa Laso dice que “Es algo más que un mapa. Aunque sea una ruta para hacer. Lo que se llama el turismo de shopping. La gente ya no compra souvenir o productos gastronómicos, lo que compra es moda ligada a las ciudades que visita. Y eso en Gijón vamos que no está pasando”.

Se han editado 15.000 mapas y participan 36 comercios. Las tiendas pertenecen a la zona centro de Gijón y el Barrio del Llano. La organización pretenden aumentar el número de tiendas y las zonas de Gijón. “Esto es un primer lanzamiento, y la idea es que se vayan incorporando más tiendas y comercios. Debemos estar unidos, para así poder acceder a más público y las ayudas que nos puede aportar la administración”. Es el objetivo de Teresa Laso, Presidenta de ADYMO (Asociación de Diseño y Moda del Principado de Asturias)

Los 36 comercios de Moda:

Amelie, Arpel, BRK Concept, Blossom Cosméticos, Bres, Chic Moda infantil, Coosy, Carmen Ablanedo, Cowper Hall, Diot Estilistas, El Armario del Mercado del Sur, It, Genuine, Kings Road, La Bella Coqueta, La Pequeña Ángela, Laura Moda, Laura Sampedro, Clarita, Maria Goiti Joyas, María José Salán, Meana, Parafernalia, Pilu Formoso, Por Amor al Arte, Romanelli, Moda Rosel, Serra Moda, Stress, Tambo, The Collector, Toscana, Toto y Petunia, Trapper, Unidos Baby y We Make Home.