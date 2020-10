Es la décima vez que hacen el Camino de Santiago

Joaquín Bordonaba y Toñi Sesma, matrimonio zaragozano, salieron de Irún el pasado día 26. Han estado en Avilés y hoy su meta es El Pito en Cudillero. Hemos charlado con Joaquín en el MEDIODÍA Cope, sin detener la marcha para alcanzar su media de 25 o 30 Km al día. Lo extraño no es que hagan El Camino, lo curioso es que esta es la décima vez que lo recorren bien sea juntos o por separado. Joaquín no acierta a explicar por qué les atrae de esta manera, por qué les ha enganchado. Dice que les produce un sentimiento al que no son capaces de poner palabras. Se están encontrando con muchos albergues cerrados a causa del coronavirus y van alojándose en pensiones y hostales y guareciéndose como pueden de las lluvias y los temporales de esta época del año. Aún así afirman que merece la pena. Están acostumbrados a caminar. Hace justo un año alcanzaban la cima del Kilimanjaro. Con muchos kilómetros en las piernas esperan llegar a Santiago de Compostela el próximo día 26. Al Apóstol le pedirán con todas sus fuerzas que ayude a poner fin a la pandemia.

