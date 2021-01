Avilés se queda este año sin Antroxu por la pandemia

El Antroxu se cae este año del calendario festivo en Avilés. La edil de festejos, Yolanda Alonso, confirmaba en MEDIO DÍA Cope que la pandemia no permitirá llevarlo a cabo. Se trata de una fiesta de calle, que abarrota la ciudad en actividades como el Desfile de Escolinos o el Descenso de Galiana, algo que en estos momentos no se puede realizar porque lo primero es la protección, la seguridad ante el coronavirus. Había tres peñas que optaban a convertirse en Reyes del Goxu y la Faba y finalmente la elección no se ha llevado a cabo. La edil nos ha contado que no cabe duda de las fiestas son un importante motor económico para la ciudad y un escaparte turístico. Que se han podido llevar a cabo actividades totalmente seguras durante el verano y también durante las navidades pero el Antroxu no será posible. Hasta dentro de unos meses las grandes concentraciones en las calles no podrán realizarse a pesar de las vacunaciones. No obstante desde festejos se están pensando algunas propuestas para que por lo menos se note que estamos en tiempo de Antroxu.

