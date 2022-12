Una propietaria afectada por los impagos de alquileres: "¿Yo no soy vulnerable? ¡También tengo una vida!"

La plataforma de viviendas en alquiler ha reclamado este martes en Gijón que no se prorrogue la paralización de los desahucios iniciada a raíz de la pandemia de covid-19, ya que los pequeños propietarios no pueden ser el “escudo social de nadie”.

La plataforma, que en Asturias está conformada por 40 personas, ha organizado una concentración simbólica este martes en la plaza Mayor de Gijón, donde ha pedido no prorrogar el decreto que paraliza los desahucios, que lleva activo desde marzo de 2020, y que sea la administración la que se haga cargo de las personas vulnerables y no los pequeños propietarios.

El portavoz de la plataforma, Jaime Acevedo, ha asegurado a EFE que no están en contra de las personas vulnerables, pero ha abogado por que sea el gobierno central o la administración competente la que se haga cargo porque ellos no pueden ser “el escudo social de nadie”.

Por otra parte, ha apuntado la existencia de un Real Decreto de junio de 2021 que dice que es la comunidad autónoma la que debe compensar a los propietarios, algo que no ha pasado desde hace año y medio.

Una de las propietarias afectadas, Eugenia, ha contado en COPE que sus inquilinos han destrozado el piso que tenía alquilado: "Mi casa está destruida, me han robado, me han quemado la cocina. Es como un campo de batalla", ha asegurado.

Advierte, además, de que la situación destroza su economía familiar: "Mi hija ha tenido que dejar de estudiar su carrera universitaria en Madrid, yo tengo que pagar una hipoteca, tengo una vida, dos hijos... ¿Yo no soy vulnerable?", reflexiona. Ha denunciado, además, que el Gobierno no ayuda: "No entendemos nada, no pagan nada y dan la callada por respuesta".