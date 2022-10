Michael Jackson vuelve a Gijón

Michael Jackson llega a Gijón, de la mano de uno de sus mejores dobles en el mundo (según la revista Rolling Stones): Miguel Concha. Es el productor y director artístico de "The King Returns", un espectáculo audiovisual de dos horas que transmite, con gran credibilidad y realismo, la esencia de "'This Is It', la gira con la que el pequeño de los Jackson iba a anunciar su despedida de los escenarios y que, finalmente, fue truncada por su inesperado fallecimiento.

La producción ofrece una visión muy acertada del concepto de espectáculo que tenía el Rey del Pop: "Un espectáculo audiovisual con cambios de vestuario y una cuidada coreografía y escenografía", ha contado Miguel Concha en COPE. "The King Retuns" te hará vibrar con los éxitos más emblemáticos de la carrera de Michael Jackson y una impecable interpretación, que plasma su obra musical y discográfica.